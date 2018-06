Dünya Uyuşturucuyla Mücadele Eden Sporcular Federasyonu (DUMESF) ve Türkiye Hapkido Mücadele Sanatları Federasyonu (THMAF) Başkanı Kaya Muzaffer Ilıcak, 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının sona ermesi öğrencilere tavsiyeler içeren bir mesaj yayımladı.

Öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmesi gerektiğine dikkat çeken Ilıcak, "4-5 aylık bir maraton sonunda eğitim yılı sona erdi. Alınan karneler öğrencilerin bir dönem boyunca okul yaşantılarında gösterdikleri performansın değerlendirilmesi olacaktır. Tatiller, dinlenmeyi hak ettiğimiz dönemlerdir. Bütün bir dönemin yorgunluğunu tatillerde atmak en büyük hakkınızdır. Ancak unutmayınız ki dinlenmek sadece boşa vakit geçirmek demek değildir. Aslında her gün ve her an yaptığımız işi değiştirerek de dinlenebiliriz. Bunun için tatil süresince sizi dinlendirecek ve eğlendirecek aktivitelerin yanı sıra zayıf olduğunuz konularda kendinizi takviye etmelisiniz. En önemlisi kitap okuma alışkanlığını edinmenin yollarını aramalısınız. Çünkü okumak, problemlerin ve sıkıntıların kaynağını kurutur" ifadelerini kullandı.

Maddelerin olumsuz etkilerinden söz edin

Ilıcak, ayrıca velilere de seslenerek şunları söyledi:

"Karneler çocuklarınızın nasıl bir insan olduğunu değil, onların okul derslerindeki durumlarının nasıl olduğunu ortaya koyan belgelerdir. Bu bilinçle çocuklarınızın karnelerini değerlendirirken onların kişiliklerini zedeleyici, öz güvenlerini yitirmelerine yol açıcı suçlamalardan kaçınınız. Çocuklarınızın başarısızlığını problem yapmayın, başarılarını da abartmayın. Karnenin bir sonuç olduğunu unutmayın. Problemlerinizi bir aile sıcaklığı içinde çözmek, çocuklarınızın başarısını hep beraber paylaşmak en büyük arzumuzdur. Özellikle küçük yaştaki öğrenciler davranışlarınızı örnek alabilir. Unutmayın; herhangi bir maddeye bağımlılık, bir başkasının kullanımını kolaylaştırır. Onu dinleyin. Eğer sizinle konuşmak istediği sırada bir işle meşgulseniz işinize ara verin, göz kontağı kurun. Söylediği şeyleri doğru anladığınızdan emin olmak için sorular sorun. Sorular anlattığı şey hakkında daha fazla bilgi edinmek için değil, ona dinlenildiğini hissettirmek için sorulmuş olsun. Israrlarla başa çıkması için onlara ’Hayır’ demeyi öğretmeniz gerekli. Maddelerin olumsuz etkilerinden söz edin. Tatil dönemlerinde çocukların başarı düzeyini artırmak için ders ve oyun zamanlarını planlayın. Motivasyonlarını ders çalışma bakısı altında bırakmayın. Okulda verilen ödevlerin ve yeni dönem hazırlıklarının yapılmasını sağlayın, ancak bunu tatil süresine yayarak yapın."

Tatilde çocuklarınızla zaman geçirin

Velilerin tatilde çocuklarıyla vakit geçirmesi gerektiğini aktaran Muzaffer Ilıcak, "Yarıyıl tatili boyunca çocuklarınızla birlikte zaman geçirmeye özen gösterin. Çocukları sinemaya götürün, onlarla oyunlar oynayın, akraba ziyaretleri yapın, onların sosyalleşmesini sağlayın. Siz de çocuklarınızla birlikte sosyalleşin. Ailesiyle verimli zaman geçiren öğrencilerin, okulda daha başarılı olduklarını unutmayın" şeklinde konuştu.

Onlara küçük görevler verin

Ailelerin çocuklarıyla geçirdiği süreleri iyi değerlendirmesinin önemine de değinen Ilıcak, "Kız ve erkek çocuklarının ilgi alanlarına göre ev içinde onlara küçük görevler verin. Tatil süresi boyunca evde çocuklarınızla geçirdiğiniz süreyi iyi değerlendirin. Tatil döneminde onlarla birlikte odalarını düzenleyin ve bunu yaparken onlara yapabilecekleri oyun tadında işler verin. Bu durum hem çocuğunuzla iletişiminizi artıracak hem de çocuğunuzun öz güven kazanmasını sağlayacak" dedi.

Çocuklarınızla birlikte oyun oynayın

Anne ve babaların çocukların zihinsel gelişimini sağlayıcı oyunlar alması gerektiğini söyleyen Kaya Muzaffer Ilıcak, "Tatilin öğrenciler için bir oyun ve dinlenme süresi olduğunu unutmayın. Çocuğunuz hem arkadaşlarıyla hem de sizinle oyun oynamak ister. Türkiye’de özellikle bu yıl okullarda ders olarak okutulan, ’Akıl oyunlarından’ faydalanın. Çocuğunuz matematik, konsantrasyon, görsel algı, sosyal iletişim gibi yeteneklerini geliştirmek için onun yaş grubuna uygun akıl oyunları alın ve ailece bu oyunları oynayın. Emin olun siz de en az çocuklar kadar eğleneceksiniz" diyerek sözlerini tamamladı.