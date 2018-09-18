Dündar Keşaplı, Sliema Wanderers'ın basın sorumlusu oldu

İtalya'da yaşayan Türk gazeteci Malta takımı Sliema Wanderers'ın basın ve kurumlararası ilişkiler direktörü oldu

Uzun yıllar İtalya'da yaşayan aynı zamanda çok sayıda medya kuruluşunda görev alan Türk gazeteci Dündar Keşaplı, Malta'nın önemli ve köklü kulübü Sliema Wanderers ile anlaştı. 25 yılı aşkın gazetecilik kariyerinde önemli haberlere imza atan Keşaplı, Sliema Wanderers Kulübü'nün basın ve halkla ilişkiler genel direktörlüğünün yanı sıra UEFA ile ilişkilerinden sorumluluk görevine getirildi. Keşaplı, böyle bir göreve getirilen ilk Türk isim oldu.

Sliema Wanderers Başkanı Keith Perry, Keşaplı ile anlaşmış olmalarına ilişkin, “Sizinle burada birlikte işbirliği yapıp, çalışacak olmak benim için büyük onur. Sizin tecrübelerinizle birlikte Sliema Wanderers'ın daha da ileri gideceğini düşünüyorum” dedi.

Gazeteci Keşaplı da kendisine verilen bu görevden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Güzel bir işbirliği olacak. Bir aile gibi olacağımızı düşünüyorum. Bu görevi de en iyi şekilde yerine getirerek, kulübü uluslararası ve her türlü resmi etkinliklerde başarıyla temsil edeceğim" diye konuştu.

İmza töreninde, Sliema Wanderers Başkanı Perry ile birlikte Genel Direktör ve İtalyan eski futbolcu Gianfranco Guazzoli de hazır bulundu.