Birbirinden değerli konuşmacıların anlatımıyla Türkiye’den Bosna Hersek’e uzanan gönül köprüsünün güçleneceği “Dünden Bugüne Bosna-Hersek ve Aliya İzzetbegoviç Uluslararası Sempozyumu” 10-11 Mayıs tarihlerinde Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek.

“Dünden Bugüne Bosna-Hersek ve Aliya İzzetbegoviç Uluslararası Sempozyumu” ile iki dost ülke, Türkiye ve Bosna Hersek halkı bir araya gelerek ortak tarih ve kültürü yeniden canlandırıyor.

Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi’nde 10 Mayıs Perşembe günü 09.30’da açılışı yapılacak ve 2 gün sürecek programda yurt içi ve yurt dışından birçok akademisyen, politikacı ve yazar, iki ülkenin tarih boyunca kopmayan bağlarını ve Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’in kültürel mirasını anlatacak.