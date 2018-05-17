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17 Mayıs 2018 14:16

“Dünden Sonra Yarından Önce” fotoğraf sergisi TSKM’de açıldı

Likya Görsel Sanat Akademisi Fotoğraf Kulübü öğrencilerinin, “Dünden Sonra Yarından Önce” isimli fotoğraf sergisi, Maltepe Belediyesi Prof.

“Dünden Sonra Yarından Önce” fotoğraf sergisi TSKM’de açıldı

17 Mayıs 2018 14:16

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı.


Maltepe Belediyesi’nin mayıs ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen sergide, İstanbul’da çalışmalarına devam eden Likya Görsel Sanat Akademisi’ndeki 25 öğrencinin, 27 eseri yer aldı. Proje danışmanları Handegül Toker ve Melda Kurt, serginin anı temsil eden her şeyi kapsadığını ifade ederek, “Ziyaretçiler yurt içinden ve yurt dışından farklı hayatlara, kültürlere dair fotoğraf yolculuğuna çıkacak. Işık ve yansıttığı tüm renkleri keşfedecekler” dedi. Sergi, 22 Mayıs’a kadar Galeri Maltepe’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.




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