Dünya Ambalaj Örgütü’nden, Türk firmaya iki ödül

Dünya Ambalaj Örgütü’nün 45’incisini düzenlendiği WorldStar 2018 Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu. Sarten, Avustralya’nın Gold Coast kentinde düzenlenen yarışmadan iki ödül ile döndü. Şirket, "İçecekler" kategorisinde "2 Lt’lik Ayran Şişesi", "Diğer" kategorisinde ise "10 Litre ve 20 Litre Madeni Yağ Bidonu" ürünleriyle ödüllerin sahibi oldu.

WorldStar 2018’den 2 farklı kategoride ödül aldıkları için mutlu ve gururlu olduklarını belirten CEO Zeki Sarıbekir, "Ar-Ge’ye ve inovasyona verdiğimiz önemle sektörümüzü daha ileriye taşımak için kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Uluslararası ambalaj yarışmalarına katılarak Türkiye ambalaj sanayimizi küresel rekabette bir adım öne çıkarıyoruz. Küresel piyasalarda konumumuzu daha ileriye taşımak için bu yarışmalara katılmaya devam edeceğiz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Worldstar’dan iki ödülle döndük. Bu ödülde emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.