‘Dünya Beşten Büyüktür Derneği’ kuruldu

Derneğin tanıtım toplantısında konuşan Dernek Başkanı Erdal Güler, “Irk, mezhep ve din ayırımı yapmadan dünya barışına inanan her fert ile bütünleşeceğiz’’ dedi.

İstanbul’da kurulan derneğin tanıtım toplantısı Şişli’deki bir otel de gerçekleşti. Düzenlenen tanıtım toplantısına Dernek Başkanı Erdal Güler’in yanı sıra çok sayıda dernek üyesi de katıldı. Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere üç dilde hizmet veren dernek, tüm dünyadaki mazlum ve mağdur halkların haklarını sivil toplum düzeyinde savunacaklarını, yaşanan haksızlıklar ve zulümlere dur demek için hizmet vereceklerini açıkladı.

Birleşmiş Milletleri eleştiren Güler, “Dünyanın bir yanında insanlar katledilip, açlıktan ölürken, dünyanın diğer bir yanındaysa insanlar servet ve huzur içerisinde hüküm sürüyor. Yakın geçmişte Bosna, Afganistan örneklerinde olduğu gibi bugün de Irak’tan Suriye’ye, Filistin’e Yemen’e, Mısır’dan Libya’ya, Afganistan’dan Ukrayna’ya kadar geniş bir coğrafyada her gün bombalar patlıyor, insanlar ölüyor, milyonlarca insan evlerini kaybediyor ve mülteci olmak zorunda kalıyor. Hayata henüz gözlerini açmış çocuklar enkaz altında hayatlarını kaybediyor. Kadınlar tecavüze uğruyor, korumasız siviller savaşın gölgesinde hayat mücadelesi veriyor. Bu zulmü hatırlamak için hafızalarımızı zorlamamıza gerek yok’’ ifadelerini kullandı.

Filistin ve Suriye’de yaşananlara da değinen Başkan Güler, ‘‘Oysaki uluslararası barış ve güvenliğin temininden sorumlu olan bir ana organ, Birleşmiş Milletler varken tüm bunlar gerçekleşebiliyor. Çünkü Birleşmiş Milletler bu zulme seyirci kalmaktadır. Birleşmiş Milletler uluslararası anlaşmazlıkların hepsinde haklının değil her zaman güçlünün yanında olmuştur. Birleşmiş Milletler kuruluş ilkesine tamamen aykırı bir şekilde hareket ederek, emperyalizmin hizmetçisi gibi hareket etmektedir. Birleşmiş Milletler’in bu yapısı ve işleyişi değişmeden haksızlıkların önüne geçmek mümkün olmayacaktır’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dünya Beşten Büyüktür’ sözünden ilham alarak yola çıktıklarına değinen Güler, "Dünya nüfusunun büyük bir kısmının masa dışında bırakıldığı, 1,7 milyar Müslümanın temsil edilmediği bu adaletsizlik düzenine karşı çıkıyoruz. Dünya beşten büyüktür derneği olarak amacımız tüm dünyadaki mazlum ve mağdur halkların haklarını sivil toplum düzeyinde savunmak yaşanan haksızlıklara ve zulme dur demek ve adalete hizmet etmektir. Hiçbir ırk, mezhep ve din ayırımı yapmadan dünya barışı ve kardeşliğine inanan her fert ile bütünleşerek yolumuza devam edeceğiz’’ diye konuştu.