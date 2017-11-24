Dünya Boks Şampiyonası’nda madalyalar garanti

Guwahati kentinde 38 ülkeden sporcuların katılımıyla organize edilen Dünya Genç Kadınlar Boks Şampiyonası’nın çeyrek final müsabakaları tamamlandı. Türkiye adına ringe çıkan ilk isim 69 kiloda Canser Oltu oldu. Hindistanlı rakibini oldukça çekişmeli bir maçın ardından yenmeyi başaran milli boksör, bu sonuçla yarı finalde Rus rakibinin karşısına çıkmaya hak kazandı ve madalyayı garantiledi.

Şampiyonada +81 kiloda yarışan Sueada Şahin ise bye çektiği turun ardından adını yarı finale yazdırarak madalyayı garantileyen bir diğer isim oldu. Şahin, Rus rakibi ile finale yükselebilme mücadelesi verecek.

Dünya Genç Kadınlar Boks Şampiyonası, 26 Kasım Pazar günü yapılacak final maçlarıyla tamamlanacak.