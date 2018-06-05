Dünya Çevre Gününde Beyoğlu Belediyesi’nden anlamlı etkinlik

Doğal kaynakların korunması ile ilgili projelere imza atan Beyoğlu Belediyesi, 2007 yılında başlattığı atık toplama kampanyasını bu yıl da devam ettirdi. Proje kapsamında ilçede bulunan okullarda atık toplama kampanyaları düzenlendi. 15 okulun katıldığı kampanya kapsamında 825 Litre Atık Yağ ile bin 595 kg Atık Pil toplandı. Yıl boyunca ‘Atık Yağ’ ve ‘Atık Pil’ kampanyasına katılarak en fazla atık malzemeyi toplayan öğrencilere 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde düzenlenen “Geri Dönüşüm Çalışmaları Ödül Töreni” ile ödülleri takdim edildi.

Çevrecilik bilinci oluşturulması konusunda ciddi bir gayret sarf ettiklerini belirten Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Çakmak,’’ Okullarda çevrecilik bilinci oluşması konusunda ciddi gayretler sarf ediyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımız geri dönüşümü olan atıkları endüstriye kazandırabilirse hem ekonomik anlamda hem de yaşanabilir dünya anlamında farkındalık sağlamış olacağız’’ şeklinde konuştu.

Geri dönüşüm çalışmalarında topladığı atıklarla ödül almaya hak kazanan Busenaz Çelik isimli öğrenci,’’ Atık yağlar lavaboya dökülerek normal sulara karışıyor ve su kaynaklarımız kirleniyor. Bende bu çalışmalarda anne ve babamın yardımıyla atık yağ topladım. Topladığım atık yağları Haliç İlkokuluna teslim ettim. Bu çalışmayla bisiklet almaya hak kazandım. Çevremizi temiz tutmak için yaptığım çalışmadan dolayı çok mutluyum’’ diyerek insanları çevre konusunda hassas davranmaya çağırdı.

Hasköy Sahilinde düzenlenen ödül töreninde çocuklar sahnelenen tiyatro gösterisiyle gönüllerince eğlendi. Gösteriler sonrasında ödül almaya hak kazanan öğrencilere ödülleri Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Çakmak ve Nezaket Şimşek tarafından verildi.