Dünya devi Alibaba, Aras Kargo’yla anlaştı

Şirket, Çinli e-ticaret devinin ürünlerini Türkiye’de dağıtacak.

Dünya markası olma vizyonuyla yatırımlarına devam eden ve önümüzdeki 5 yıl için transfer merkezlerinin teknolojik dönüşümüne 30 milyon euro yatırım planlayan Aras Kargo, bu yatırımların da etkisiyle dünyanın e-ticaret devi Çinli Alibaba ile anlaştığını açıkladı. Dijital dönüşüm stratejisi ve teknolojik yatırımlarıyla ilgili düzenlenen basın toplantısında bu işbirliğini açıklayan Aras Kargo Genel Müdürü Hikmet Bulduk, "Kargo sektöründe, e-ticaretin önemli oyuncularından biri olma hedefimiz için dünya e-ticaret devi Alibaba ile büyük bir adım attık. Türkiye’de Alibaba’nın kargo teslimatlarını yapacağız. Öncesinde 25-40 gün arasında gelen siparişler, işbirliğimizle çok daha kısa sürede teslim edilecek" dedi.

Aras Kargo’nun 12 bin çalışanı, 4 bin aracı ve 29 transfer merkezi ile sektörün en önemli oyuncularından biri olduğunun altını çizen Bulduk, "2020 yılında dünyada 3 trilyon dolarlık pazar olması beklenen e-ticaretin, kargo sektörünün de büyümesine etkisiyle, sektörümüzde dünyanın önemli aktörlerinden olabilmek için çalışmalarımızı teknolojik yatırımlara yoğunlaştırdık. Bu çerçevede, hem operasyonel hem de metrekare olarak en büyük transfer merkezlerimizden biri olan İkitelli Transfer Merkezi 10 milyon euro yatırımla yenilendi. Bu yatırımla birlikte İkitelli Teknolojik Transfer Merkezi’nde kapasitemiz saatte 5 bin 500 gönderiden 15 bin’e çıktı” diye konuştu.

30 milyon euro yatırım planı

İkitelli’nin ardından Ankara, İstanbul Anadolu, İzmir ve Bursa olmak üzere diğer transfer merkezlerinin de dijitalleşeceğini vurgulayan Bulduk, “5 yılda 30 milyon euro yatırım yapmayı planlıyoruz. Büyüme hedeflerini dijital dönüşüm üzerine kurgulayarak, 5 yıllık plan içinde gönderilerin yüzde 80’ini teknolojik transfer merkezlerinden yapacak ve tüm iş süreçlerinde verimliliği artıracak donanımı sağlamayı hedefliyoruz. Yaptığımız bu çalışmalar bize Alibaba gibi diğer dünya devleri ile işbirliklerinin yolunu açacak" dedi.

1 yılda kârını ikiye katladı

Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 5-7 civarında büyüyeceğinin beklenildiğini hatırlatan Bulduk; "Şirketimiz 5 yıldır çift haneli büyüme trendini başarıyla koruyor. 2017’yi de geleneği bozmayarak, yüzde 20 civarında bir büyüme ve 1 milyar TL’nin üzerinde ciroyla kapatacağız. Bu yılki başarımızda; dijital dönüşüm yatırımlarımızla sağladığımız kapasite artışı ve tasarrufların da büyük katkısı var" dedi.

Kargo araçlarında ’Kara Kutu’

Dijital dönüşüm yatırımlarının sadece transfer merkezlerini dönüştürmekle sınırlı olmadığını belirten Hikmet Bulduk, sözlerine şöyle devam etti: "Ayrıca operasyonel işleyişimizde geliştirdiğimiz dijital projelerimizden en önemlisi olan rota optimizasyonunu 2018’de uygulamaya koyacağız. Türkiye’deki tüm araçların rotası ana merkezden verilecek. Ayrıca, kargo araçlarında Kara Kutu diye adlandırdığımız gelişmiş araç takip sistemi ile kurye sürüş tekniklerini geliştirerek, karbon salınımını daha da azaltacağız, 16 milyon liranın üstünde yakıt ve yedek parça tasarrufu sağlayacağız. Tüm operasyonel dijital süreçler,

kargonun zamanında tesliminin yanı sıra, sürücünün vitesi geç değiştirmesinden lastik havasına, motor arızasına kadar tüm bilgileri bize verecek".

Harita üzerinden anlık kargo takibi

Önümüzdeki yıl başlayacakları harita üzerinden ’Kargom Nerede’ uygulaması ile de müşteri memnuniyetini maksimum seviyeye ulaştıracaklarını belirten Bulduk, "Bu sistemde de müşterilerimiz; ister cep telefonlarından, ister bilgisayardan sadece kargo takip numarası girerek gönderinin dağıtıma çıkışından, teslimine kadar olan süreci anlık olarak harita üzerinden kolaylıkla takip edebilecekler. Uygulamaya 2018’de başlayacağız. Türkiye’de kargo sektöründe bu anlamda bir ilk olacak" dedi.