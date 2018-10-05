Dünya devleri İstanbul'da buluşuyor

ByPi Satınalma Danışmanlığı, dünyada bir ilke imza atarak tüm global şirketlerin satınalma ve tedarik yöneticilerine ışık tutacak 'Satınalmanın Yeni Yol Haritasını Yazmak' konu başlığındaki World Procurement Forum'u İstanbul'da gerçekleştirecek. Dünya'nın önde gelen şirketlerinin direktörleri, Tedarik-Risk-Dijitalleşme konusunun guruları ve Türk liderler, hep birlikte 11-12 Ekim'de İstanbul'da buluşup, şirket karlılıklarının baskı altında olduğu şu dönemde, çıkış yolu arayan şirketlere net bir yol haritası sunacaklar.

World Procurement Forum Final Raporu sadece Türkiye değil, dünyadaki tüm şirketlere ışık tutacak nitelik ve kapsamda olacak. World Procurement Forum'un ev sahipliğini yapan ByPi Satınalma Danışmanlığı CEO'su Mesut Babalı, “Gerçekleştireceğimiz bu eşsiz forum ile sürdürülebilir karlılığı sağlamak isteyen lider şirketler eşsiz bir kaynağa sahip olacaklar. Forumumuzun sonuç raporunda bir yandan şirketlerin döviz ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı nasıl önlem almaları gerektiği yer alacakken öte yandan dünyanın en büyük şirketleri, yeni tedarikçi arayışlarını nasıl gerçekleştirdiği de aktarılacak. Şirketlerin karlılıklarını artırmak için satınalma ve tedarik direktörünün değişen rolünün ne olması gerektiğinin irdeleneceği raporda ayrıca dijitalleşmenin satınalma departmanları için bir tehdit mi yoksa fırsat mı olduğu sorusunun yanıtı olacak. Son olarak da satınalma ve tedarik risklerinin, şirketin geleceğini tasarlamak için nasıl ortadan kaldırabileceği ortaya konacak” dedi.

Sektör profesyonellerinin buluşma noktası

30 ülkeden 64 satınalma liderinin yer alacağı WPF, dünyanın en önemli satınalma analistlerine, dijitalistlerine, stratejistlerine, gurularına, danışmanlarına ve satınalma liderlerine ev sahipliği yapacak. Yurtdışından gelecek olan satınalma karar vericileri ile Türkiye'deki üreticileri buluşturacak olan “World Procurement Forum”, ayrıca Türkiye'nin ihracatına katkı sağlamaları amacıyla Sourcing From Turkey ilkesi ile B2B görüşmelere zemin oluşturacak. Türkiye'nin BİST, ISO500, Capital500, Fortune500 şirketlerinin CEO ve Satınalma Karar Vericileri de “World Procurement Forum”da bir araya gelecek.

Katılımcı etkileşimi ve sonuç raporu ile eşsiz

Aynı anda hem katılımcı hem de ziyaretçilerinin bilgi ve deneyimlerinden yararlanılmasıyla eşsiz olacak olan forum CFO, CEO, satınalma liderinin özellikle liderlik, yetenek ve dijital satınalma konusundaki görüşlerini kayıt altına alacak. Yuvarlak masa toplantıları, sunumlar ve genel toplantılar da dahil olmak üzere her iki gün arasında katılımcı ve ziyaretçilerin bilgi, deneyim ve vizyonu satınalma camiasına aktarılacak ve satınalma liderlerinin kariyerlerinde önemli bir etki oluşturacak.

7 farklı çalışma grubu ile satınalma yöneticileri geleceğe hazırlanacak

Katılımcılarını sonuç raporunun hazırlanmasına katkıda bulunma fırsatı vermesiyle satınalma dünyasının en benzersiz etkinliği World Procurement Forum'un ilk gününde 7 farklı başlık altında Yuvarlak Masa Çalıştayları gerçekleştirilecek. Forumun ilk gününde “Satınalma Teknolojiyi Nasıl Kullanmalı?”, “Yeteneği nasıl tanımlar, çeker, geliştirir ve koruruz?”, “Teknoloji geleceğin hibrit organizasyonlarını kurmamıza nasıl yardım edecek?”, “Şirketimizi buluta geçmesi için nasıl destekleyebiliriz?”, “Şirketimizi döviz / malzeme fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı nasıl koruyabiliriz?”, “İnovasyonu teşvik etmek için nasıl daha iyi ilişkiler kurabiliriz?” ve “Satınalma, tedarik zincirlerinin risklerini işletmenin anlayacağı şekilde nasıl yönetebilir?” başlıkları kapsamında oturumlar yapılacak. Forumun ikinci günündeyse aynı başlıklar altında izlenebilecek 1. Gün Lideriyle Paneller içeriğiyle sonuç bildirgesi hazırlanmış olacak.

Karlılıkları yol haritasında satınalma dünyası liderlerinin imzası olacak

İkinci gün sahne alacak global satınalma profesyonelleri, bilgi almak isteyen iş liderine, mevcut tedarikçilerle satınalma stratejisinin nasıl sürdürülebileceğini, gözden geçirilebileceğini ve geliştirilebileceğini anlatacaklar. İlham verecek olan konuşmacılar arasında Vodafone Satınalma Şirketi SARL Yönetim Kurulu Başkanı Detlef Schultz, Google Eski Satınalma Yöneticisi David Natoff, Dijital Satınalma Öncüsü ve Lideri Michael Pleuger, Facebook Global Satınalma Operasyonları Yöneticisi Frenchie Green, SAP Ariba CDO'su ve Kıdemli Başkan Yardımcısı Dr. Marcell Vollmer, Nestle Satınalma Mükemmelliği Yöneticisi Christophe Villian, Efficio Başkan Yardımcısı Jesper Schade ve toplamda 64 lider bulunuyor.