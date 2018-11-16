Dünya devleri, Türk ev ve mutfak ürünleri için geldi

Perakende sektöründe dünya çapında lider firmalar, Türk ev ve mutfak sanayi ürünlerini satın almak için Türkiye'ye geldi.

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) tarafından düzenlenen Invitation Only etkinliğine, 42 ülkeden 70 zincir market ve toptancı katıldı. EVSİD Başkanı Burak Önder, bu yıl davet edilen alıcı firmaların yüzde 90'ının Türkiye'ye ilk kez geldiğini belirterek, amaçlarının pazar çeşitlendirmesini sağlayıp ihracatı artırmak olduğunu belirtti.

Önder, ihracatın artırılmasına yönelik faaliyetlere ağırlık verdiklerini ve özellikle alternatif pazarlarda iş görüşmeleri gerçekleştirdiklerini belirterek, "18 farklı ülkede 23 etkinlik gerçekleştirdik. ABD, Kolombiya, Meksika, Panama, Şili, Uruguay, Brezilya, Güney Afrika, Fas, Hindistan ve Güney Kore gibi farklı birçok ülkeye ihracata başladık" dedi.

Bu yıl davet edilen alıcı firmaların yüzde 90'ının Türkiye'ye ilk kez geleceğini ve birçoğunun henüz Türk üreticileri ile ticari bağlantıları olmadığını ifade eden Önder, "70 alıcı firmanın yaklaşık yüzde 40'lık kısmı için zincir marketler ve çok katlı mağazalar, yüzde 60'lık kısmı için ise direkt ithalatçı, toptancı firmalar tercih edildi. Amacımız özellikle alternatif pazarlarda, pazar çeşitliliğini artırarak sektörümüzün ihracatını artırmak. İhracata konu tüm faaliyetlerde olduğu gibi Invitation Only etkinliğimizde de en büyük desteği Ticaret Bakanlığımızdan görüyoruz. Maddi manevi bu projemizin arkalarında durmaları ve bizleri cesaretlendirmeleri sayesinde projemizi 2018 yılından başlayarak yurt dışına da taşıdık ve ilk olarak Kolombiya'da tüm Latin Amerika ülkelerini kapsayan iş görüşmeleri gerçekleştirdik. Hedefimiz, Ticaret Bakanlığımız tarafından “Başarılı Örnek” olarak ödüllendirilen bu projemizi 2019 yılında Asya ve Avrupa merkezli yurtdışında farklı bölgelere de taşımak" dedi.