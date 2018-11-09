Dünya Diplomatlar Birliği Türkiye Başkanlığına Sertan Ayçiçek atandı

Albayraklar Şirketler Grubu CEO'su Sertan Ayçiçek, Dünya Diplomatlar Birliği Merkez Genel Başkan Yardımcısı Adnan Albayrak tarafından birliğin Türkiye Başkanlığı görevine tayin edildi.

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği Parlamento Üyesi Prof. Günther Meinel ve heyetinin katılımlarıyla İstanbul'daki törenle Dünya Diplomatlar Birliği Merkez Genel Başkan Yardımcılığına seçilen Adnan Albayrak, yönetim kurulu başkanı olduğu Albayraklar Şirketler Grubu'nun CEO'su Sertan Ayçiçek'e birliğin Türkiye sorumluluğunu verdi.

Yeni görevi ile alakalı değerlendirmede bulunan Sertan Ayçiçek ana kuruluş amacının Dünya Barışının Korunması olan birliğin uzun yıllardır Ülkelerarası ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarda bulunduğunu ve bu büyük birliğe İş çevresini genişletmek, yeni ticari ilişkiler kurmak, üst düzey yüksek bir statü elde etmek ve uluslararası ticari bağlantılarını güçlendirip daha üst platformlara taşımayı hedefleyen üyelik kriterlerine uygun olan herkesin kendileri vasıtasıyla başvuruda bulunabileceğinin altını çizdi.

Dünya genelinde 24 binden fazla üyesi bulunan ve eski adı DMW Diplomats International olan birlik artık WDU World Diplomats Union adı altında İstanbul Fatih'teki Vatan Caddesi'ndeki yeni yerinde hizmet verecek. Ayçiçek, birliğe Türkiye'den diplomatlar@albayraklar.com adresine özgeçmiş göndermek suretiyle ön başvuruda bulunulabileceğini paylaştı.