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20 Kasım 2017 11:26

Dünya Felsefe Günü’nde öğrencilerinden şaşırtan sorular

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde Dünya Felsefe Günü nedeniyle gerçekleştirilen panele katılan Dr.

Dünya Felsefe Günü’nde öğrencilerinden şaşırtan sorular

20 Kasım 2017 11:26

Yasin Apaydın, İlkçağdan bugüne kadar gelen Müslüman ve batılı filozofları anlattı. 12-16 yaş grubu öğrencilerin sıradışı sorularıyla karşılaşan Apaydın, “Bu yaşta bunlar nasıl sorular? Size hayran kaldım. Beni hem şaşırttınız hem de mutlu ettiniz” dedi.


Bağcılar’ın gururu olan öğrencilerin yetiştiği Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde Dünya Felsefe Günü nedeniyle “İlkçağdan bugüne filozofları tanıyalım” programı düzenlendi. Gün boyu süren programın öğleden önceki kısmında “Müslüman filozoflar ve İslam felsefesi” öğlenden sonraki kısmında ise “Batılı filozoflar ve batı felsefesi” işlendi.


“Aristo gerçekten felsefenin atası mıdır?”


Panelin konuğu olan İstanbul Üniversitesi Araştırma Görevlisi Dr. Yasin Apaydın, yaptığı sunumla 12-16 yaş grubundan oluşan öğrencileri Aristo’dan Farabi’ye kadar tarih boyunca yaşamış filozoflar ve düşünceleri hakkında bilgilendirdi. Apaydın’ın konuşmasının ardından soru-cevap bölümüne geçildi. Öğrenciler “Aristo gerçekten felsefenin atası mıdır?” “Her birey kendi hakikatine ulaşırsa kaos olur mu”, “Felsefe dinsizlik midir?”,” Filozof Peygamber var mıdır?”, “Birden fazla felsefe var mıdır? “şeklinde sıradışı sorular yöneltti.


“Size hayran kaldım”


Sıra dışı sorular karşısında sahnede dona kalan Apaydın, “Bu yaşta bunlar nasıl sorular? Ben şu anda ne cevap vereceğimi bilemiyorum. Size hayran kaldım. Beni hem şaşırttınız hem mutlu ettiniz” dedi. Etkinliğin devamında Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi Müzik Kulübü öğrencileri mini müzik dinletisi sundular.


Ayrıca Enderun öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özge Özdemir eşliğinde “Özgürlük ve Felsefe” temalı atölye çalışmasına katıldılar.




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