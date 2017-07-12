Dünya gençleri Ataşehir’de buluşuyor

Dünyada 127 ülkede kâr amacı gütmeden gönüllülük esasına göre faaliyet gösteren AIESEC organizasyonu kapsamında 15 ülkeden gelen 21 yabancı öğrenci Ataşehir’e misafir oluyor. AIESEC İstanbul Asya tarafından organize edilen ve Ataşehir Belediyesi Ferhatpaşa Gençlik Merkezi işbirliğiyle yürütülen 4 haftalık çalışma 3 Ağustos’a kadar sürecek.

Gümüş Ufuklar (Silver Horizons) projesi, Birleşmiş Milletlerin belirlediği sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden nitelikli eğitime katkıda bulunmayı hedefliyor. Dünya barışı ve insanın kendi içindeki potansiyelini keşfetmesi amacıyla başlatılan uluslararası bir öğrenci organizasyonu olan proje kapsamında yurtdışından 18-27 yaş aralığından öğrenciler Ataşehir’de misafir ediliyor.

Bosna Hersek, Letonya, Mısır, Polonya, Meksika, Rusya, Slovenya, Ukrayna, Çin, Endonezya, Şili, Kazakistan, Birleşik Krallık, Tunus ve Arnavutluk’tan gelen 21 üniversite öğrencisi, Ferhatpaşa Gençlik Merkezi’ndeki gençlerle el ele çalışıyor. Öğrenciler günlük programlar oluşturup, birlikte atölyelere katılıyor ve dans ediyorlar.

Gençleri bir araya getiren proje hem İngilizcelerini pratiğe dökmelerine yardımcı oluyor, hem de dünya sorunlarına dair farkındalık oluşturulup, gençleri çözüm üretmeye yönlendiriyor. Ataşehir Belediyesi proje için gerekli olan ve yurt dışından gelen kız öğrencilere yurt imkanı sağlıyor.