G4S Global CEO’su Ashley Almanza, Grup CFO’su Tim Weller, G4S Avrupa ve Ortadoğu Bölge CEO’su Graham Levinsohn, Güney Avrupa Bölge CEO’su Andreas Paterakis, Benelüks Bölge CEO’su Jean-Paul Van Avermaet, diğer grup yöneticileri ile Avrupa ve Ortadoğu’da yer alan Hollanda, Belçika, İngiltere ve İrlanda, Danimarka, Estonya, Litvanya, Letonya, Avusturya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna, Yunanistan, Malta, Kıbrıs, Sırbistan, Fas, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Bahreyn, Ürdün ülke müdürleri ve yöneticilerinin katıldığı G4S Bölge Yönetim Konferansı, 23-24 Nisan’da gerçekleştirildi. G4S Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı konferansta grup satış rakamları ve stratejileri konuşulurken, yeni yatırımlar ve ülkeler arası iş paylaşımı konuları da gündeme taşındı. Konferans sonrası Boğaz turu yapan yöneticiler İstanbul’a hayran kaldı.

“Yeni yatırım fırsatları yolda”

Konferans için bu yıl İstanbul’un seçilmiş olmasından dolayı gurur duyduklarını belirten G4S Ülke Müdürü Kağan Gümüş, “Üst düzey yöneticilerin katılımı ile gerçekleşen böyle önemli bir toplantıda birçok ülkeden misafirlerimizi ağırlamanın mutluluğu bir yana ülkemizi güvenli bulmaları, Avrupa ve Ortadoğu’yu içine alan yeni bölgesel yapılanmamızda bu konferans için ilk olarak İstanbul’u seçmiş olmaları, kendilerini konferans boyunca ve sonrasındaki aktivitelerimizde güvenli hissetmeleri, onlarda bu intibayı yaratabilmiş olmamız ve konferans sonunda ülkemizden memnun ayrılmaları, aynı zamanda yeni yatırımlar açısından da gönül rahatlığıyla karar almaları için bir fırsat doğurmuştur” diye konuştu.

2023 için hedef 1 milyar TL ciro

G4S’nin gerek grup olarak, gerekse de Türkiye olarak yatırımlarını sürdüreceğini ifade eden Gümüş, Türkiye’nin potansiyeline olan inancının artan istihdam rakamları ve ülkeye getirilen iş bilgisi olarak devam edeceğini söyledi. Gümüş, “2023 yılında 1 milyar TL ciro hedefi ile ülkemizin güvenlik alanında en yenilikçi, en inovatif ve paydaşlarına en yüksek değeri en uygun maliyette sunan lider güvenlik şirketi olma vizyonumuzu taçlandıran bu organizasyon, dünyanın en büyük güvenlik şirketinin ülkemize verdiği değerin bir kez daha altını çizmektedir” dedi.