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29 Mayıs 2018 14:33

Dünya hafızlarından Kur’an ziyafeti

Tanzanya, Filipinler, Bangladeş ve Türkiye’den hafızlarla Esenler’de "Kur’an-ı Kerim Gecesi" düzenlendi.

Dünya hafızlarından Kur’an ziyafeti

29 Mayıs 2018 14:33


Esenler Belediyesi Ramazan etkinlikleri Dörtyol Meydanı’nda tüm hızıyla devam ediyor. Programlar kapsamında "Kur’an-ı Kerim Gecesi" düzenlendi. Faris Osmanoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan gecede "Anadolu’yu Mayalayanlar" programında, asrının müceddidi olarak kabul edilen büyük İslam âlimi Bediüzzaman Said Nursi anıldı ve anlatıldı.


Gecede dünyanın çeşitli ülkelerinden kurra hafızları Kur’an-ı Kerim okudular. Tanzanya’dan Sami Musa Ramatan, Filipinler’dan Mehmet Nezir Askar ve Bangladeş’ten Şeyh Ahmed Bin Yusuf El Azeri Kur’an-ı Kerim okuyarak gönüllere hitap ettiler. Esenlerliler de hep birlikte Kur’an-ı Kerim dinledi ve gecenin sonunda eller semaya açılarak tüm İslâm aleminin birlik beraberliği için dualar edildi.




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