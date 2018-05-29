Dünya hafızlarından Kur’an ziyafeti

Esenler Belediyesi Ramazan etkinlikleri Dörtyol Meydanı’nda tüm hızıyla devam ediyor. Programlar kapsamında "Kur’an-ı Kerim Gecesi" düzenlendi. Faris Osmanoğlu’nun Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan gecede "Anadolu’yu Mayalayanlar" programında, asrının müceddidi olarak kabul edilen büyük İslam âlimi Bediüzzaman Said Nursi anıldı ve anlatıldı.

Gecede dünyanın çeşitli ülkelerinden kurra hafızları Kur’an-ı Kerim okudular. Tanzanya’dan Sami Musa Ramatan, Filipinler’dan Mehmet Nezir Askar ve Bangladeş’ten Şeyh Ahmed Bin Yusuf El Azeri Kur’an-ı Kerim okuyarak gönüllere hitap ettiler. Esenlerliler de hep birlikte Kur’an-ı Kerim dinledi ve gecenin sonunda eller semaya açılarak tüm İslâm aleminin birlik beraberliği için dualar edildi.