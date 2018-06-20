Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu (DİEF) İstanbul Temsilciliği düzenlenen törenle Esenyurt’ta hizmete girdi. Düzenlenen programa DİEF Başkanı Cemal Özkaynak ve DİEF Yüksek İstişare Kurul Başkanı Nadir Çimenova katılım gösterdi. Açılışta açıklamalarda bulunan Başkan Özkaynak, "Herkes bir engelli adayıdır. Kimin ne olacağı belli değil. DİEF olarak Türkiye’de 3 buçuk milyon işitme engellimiz var. Herkese yetişmek mümkün değil. Dünyadaki en çok gruplardan bir tanesi. Konuşana kadar kimsenin engelli olduğunu anlayamıyorsunuz. Bu çocuklar sizin bizim çocuklarımız. Zaman geçtikçe işitme engelini önlemek adına DİEF olarak insanlar bizden işaret dilini öğrenelim diyorlar. Kurs açtığımızda bundan bir sonrakinde katılalım diyorlar. Bizler sizlere gelelim. O zaman Dünya evlerinde diye projemiz var. Biz de bunu başlattık. İnternet sitesi üzerinden işaret dili videoları çektik siteye yükledik. Herkes işaret dilini siteden öğrenebilir. 9 ülkede işitme engellilerle ilgili yayınlarımız var. Kıbrıs, Ukrayna ve Romanya’da başladı. Kıbrıs İşitme engelliler derneği de var” şeklinde konuştu.

“Devletimiz engelli çocuklarımızın yanında”

Başkan Özkaynak, devletin engellilere büyük ölçüde destek verdiğini ifade ederek, “Engelli çocuklarımıza devletimiz bakıyor. Çocuğun giderleri için çocuklara maaş veriyor. Ayrıca ona bakan annesi veya kardeşi ona da çocuğuna bak diye maaş veriyor. O zaman engelli çocuğum var diye çocuğunu saklayan ailelerimiz bugün engelli çocuğunu saklamıyor. Ben de diyorum ki engelli bir çocuğunuz varsa bu sizin sınavınızdır. Allah bu sınavdan iyi şekilde geçmemizi nasip etsin. Devletimiz engelli çocuklarımızın yanında. Ahmet Bey de biz burada tesis açıyoruz tamamen engellilerin kullanabileceği şekilde tasarlandı ve burada engellilerimize yardımcı olur onlara araç dağıtırız” açıklamasını yaptı.