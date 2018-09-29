Dünya Kalp Günü'nde sağlık için yürüdüler

29 Eylül Dünya Kalp Günü'nde kalp sağlığına dikkat çekmek için Küçükçekmece'de yürüyüş düzenlendi. Balonlar sağlık için gökyüzüne bırakılırken, etkinlikte konuşan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Kalbe iyi bakmanın bir yolu da spor yapmak, buna dikkat çekmek istiyoruz. 3 ay içerisinde 10 kilo vereceğime inanıyorum” dedi.

29 Eylül Dünya Kalp Günü'nde kalp sağlığına ve sağlıklı yaşama dikkat çekmek amacıyla Küçükçekmece Belediyesi ve Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi işbirliğiyle yürüyüş gerçekleştirildi. Küçükçekmece Belediyesi önünden başlayan yürüyüşe Küçükçekmece Kaymakamı Harun Kaya, Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, hastane çalışanları, vatandaşlar ve çok sayıda çocuk katıldı. Yürüyüşte, “Kalbine Söz Ver, Kalbine İyi Bak” dövizlerini taşıyan vatandaşlar kalp sağlığına dikkat çekti. Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi önünde sona eren yürüyüş sonrası katılımcılar hep birlikte sağlık için kırmızı kalp şeklindeki balonları gökyüzüne bıraktı. Ardından vatandaşlar yeşil elmalardan yedi, hastane bahçesine kurulan alanlarda kalp ve tansiyon taraması yaptırdı. Etkinliğe katılan genç yaşlı birçok vatandaşın sağlık için dans ettiği o anlar ise renkli görüntüler oluşturdu.

“3 ay içerisinde 10 kilo vereceğime inanıyorum”

Sağlıklı bir yaşam için sporun ve beslenmenin çok önemli olduğunu belirten ve herkesi gün içinde daha aktif olmaya çağıran Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, “Kalp sağlığının önemine dikkat çekmek için Mehmet Akif Hastanemizle birlikte böyle bir organizasyon yaptık. Hepimizin kalbine iyi bakması lazım çünkü orada sevdiklerimiz var. Kalbe iyi bakmanın bir yolu da spor yapmak, buna dikkat çekmek istiyoruz. 3 ay içerisinde 10 kilo vereceğime inanıyorum” dedi.

“Kalbini sev senin kalbin benim kalbim”

Yürüyüşe katılan ve sağlıklı bir yaşam için insanların yaşantısına ve yediklerine dikkat etmesi gerektiğini belirten bir vatandaş, “Kalbini sev, senin kalbin benim kalbim, kalbimizi korumalıyız ve bunun için söz vermeliyiz” ifadelerini kullandı.