Dünya karatesinin en iyileri İstanbul’da buluşuyor

Dünya Karate Federasyonu’nun (WKF) en yoğun katılımlı organizasyonları arasında yer alan ve dünya sıralamasına puan veren Karate 1 Premier Lig’de sezonun beşinci etabına Türkiye ev sahipliği yapacak. Kurulduğu 2010 yılından bu yana İstanbul’da da düzenlenen Premier Lig’de dünya karatesinin yıldız isimleri Türk sporseverlerin huzuruna çıkacak. Ataköy Atletizm Salonu’nda yapılacak organizasyona 63 ülkeden 607 karateci kayıt yaptırdı. 8-10 Haziran tarihler arasında gerçekleşecek müsabakalarda Karate Milli Takımı ise tam kadro mücadele edecek.

Büyükler kategorisinde düzenlenecek organizasyonda kata ve kumite olmak üzere 12 ferdi, iki takım dalında madalya dağıtılacak. Kadınlarda ferdi ve takım kata ile ferdi kumite 50, 55, 61, 68 ve +68 kiloda; erkeklerde ise ferdi ve takım kata ile ferdi kumite 60, 67, 75, 84, +84 kiloda müsabakalar yapılacak.

Yıldız isimler yarışacak

Eylül ayında başlayacak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları kota müsabakaları öncesi sporcuların dünya sıralamasına puan veren organizasyonda Türk karatesinin yıldız isimleri ile dünya karatesinde önemli başarılar elde etmiş karateciler, İstanbul’da tatamiye çıkacak. Türkiye’nin dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan isimleri Serap Özçelik Arapoğlu, Burak Uygur, Uğur Aktaş, Tuba Yakan, Ali Sofuoğlu, Dilara Eltemur gibi isimler, madalya mücadelesinin içinde olacak.

Dünya Şampiyonu sporculardan İspanyol Sandra Sanchez, Damian Quintero; Japonya’nın yıldızları Ryo Kiyuna ve Kiyou Shimizu; beş dünya, 11 Avrupa şampiyonluğu bulunan Azeri Rafael Aghayev, Avusturyalı Alisa Buchinger ve İranlı Amir Mehdizadeh gibi isimler İstanbul’da yarışacak.

Karşılaşmaların programı ise şöyle:

8 Haziran Cuma

09.00-19.45

Ferdi Kata ve Kumite Elemeleri

K: 50 kg, 55 kg ve Ferdi Kata

E: 60 kg, 67 kg, 75 kg ve Ferdi Kata

9 Haziran Cumartesi

09.00-19.45

Ferdi / Takım Kata ve Kumite Elemeleri

K: 61 kg, 68 kg, +68 kg ve Takım Kata

E: 84 kg, +84 kg ve Takım Kata

10 Haziran Pazar

10.00-14.00 Bronz Madalya Müsabakaları

14.30-16.30 Finaller