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Dünya Kent Parkları Başkanı Gil Penalosa'nın sunumuyla “Çocuk Gözünden Yaşanabilir Kentler” anlatıldı

Marmara Belediyeler Birliği Şehir Politikaları Merkezi (ŞPM) tarafından düzenlenen "Şehir Konuşmaları" programına katılan Dünya Kent Parkları Başkanı Gil Penalosa "Çocuk gözünden yaşanabilir kentler"i anlattı.

Marmara Belediyeler Birliği Şehir Politikaları Merkezi (ŞPM) tarafından düzenlenen "Şehir Konuşmaları" programına katılan Dünya Kent Parkları Başkanı Gil Penalosa "Çocuk gözünden yaşanabilir kentler"i anlattı.


Marmara Belediyeler Birliği Şehir Politikaları Merkezi (ŞPM) tarafından düzenlenen "Şehir Konuşmaları" programının konuğu Dünya Kent Parkları Başkanı Gil Penalosa oldu. Marmara Belediyeler Birliği tarafından organize edilen programda Penalosa, “Çocuk Gözünden Yaşanabilir Kentler”i anlattı. Sunumlarında çocuklar için yaşanabilir kentler hakkında konuşan Penalosa, farklı şehirlerden verdiği örneklerle nasıl bir kent düzenlemesi olması gerektiğini vurguladı.


Toplantıya katılan Gil Penalosa şehir parklarının gelişmesi için büyük çaba sarf eden Penalosa, 113 hektarlık Simon Bolivar Parkı da dahil olmak üzere Bogot'da 200 parkın hayata geçmesine öncülük etti. Ekibiyle New Ciclovia / Açık Sokak programını oluşturdu ve Bogot'nın sokaklarını 121 kilometre boyunca her Pazar araçlara kapatarak 1,7 milyon kişinin yürümesini, koşmasını ve bisiklete binmesini sağladı. Bu uygulama dünyada başka şehirler tarafından da benimsendi ve uygulanmaya başladı.

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