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27 Haziran 2018 11:22

Dünya Kupası son 16 turunda erken finaller

FIFA Dünya Kupası’nda son 16 turunda şu ana kadar belli olan eşleşmelerde Uruguay-Portekiz ve Fransa-Arjantin karşılaşmaları, turnuvanın en dikkat çekici eşleşmeleri olarak dikkat çekiyor.

Dünya Kupası son 16 turunda erken finaller

27 Haziran 2018 11:22


Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda A, B, C ve D gruplarındaki müsabakaların sona ermesinin ardından son 16 turundaki eşleşmeler de belli oldu. Şu ana kadar belli olan karşılaşmaların 2’si erken final niteliğinde. Avrupa’nın iki güçlü ekibi Fransa ile Portekiz, Güney Amerika’nın güçlü takımları Arjantin ve Uruguay ile mücadele edecek.


A Grubu lider tamamlayan Uruguay, B Grubu ikincisi Portekiz’le, B Grubu birincisi İspanya, A Grubu ikincisi Rusya ile eşleşirken, C Grubu birincisi Fransa, D Grubu ikincisi Arjantin’le, D Grubu birincisi Hırvatistan da C Grubu ikincisi Danimarka ile karşılaşacak.


Belli olan son 16 turu müsabakalarının programı şöyle:


30 Haziran Cumartesi


17.00 Fransa-Arjantin


21.00 Uruguay-Portekiz



01 Temmuz Pazar


17.00 İspanya-Rusya


21.00 Hırvatistan-Danimarka




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