Dünya Kupası’nda 4 milyar Euro’luk kayıp

Grup aşaması ya da son 16 turunda elenen diğer takımları da düşündüğümüzde bu önemli futbol organizasyonun piyasa değerinde 4 milyar 763 milyon Euro’luk bir azalmanın olduğu görülüyor.

Futbolun uluslararası anlamda en önemli organizasyonu olarak gösterilen ve bu yıl 14 Haziran’da Rusya’da 32 takımla start alan 2018 FIFA Dünya Kupası ilginç sonuçlara sahne oluyor. Son şampiyon olarak turnuvaya gelen ancak grup aşamalarında Dünya Kupası’na veda eden Almanya’nın yanı sıra İspanya, Arjantin, Portekiz gibi önemli takımlar da henüz son 16 turunda evlerine dönmek zorunda kaldı. Bu güçlü takımların turnuvada yoluna devam edememesi Dünya Kupası’nın piyasa değerinin de başlangıç aşamasına göre adeta yarı yarıya azalmasına neden oldu.

İlk düdük 11 milyar Euro ile çaldı

Bu yıl Dünya Kupası’na katılan takımların toplam değeri yaklaşık olarak 11 milyar Euro civarındaydı. Transfermarkt verilerine göre turnuvanın en değerli takımı 1 milyar Euro’yu geçen piyasa değeriyle Fransa’ydı. Fransızları 981 milyon Euro ile Brezilya, 974 milyon Euro değerle İspanya ve 883 milyon Euro ile Almanya takip ediyordu. Ancak söz konusu takımlar arasından İspanya ve Almanya’nın yanı sıra Arjantin ve Portekiz gibi birçok dünya yıldızını kadrosunda barındıran takımlar bu organizasyonun dışında kaldı. Dünya Kupası’ndan elenen diğer ekipleri de göz önüne aldığımızda ilk düdüğün ardından bugüne kadar toplam 4 milyar 763 milyon Euro’luk bir azalma oldu.

Yola devam edenler 5 milyar Euro’nun üstünde

Son 16 turunda rakiplerini eleyerek yoluna devam eden Fransa, Uruguay ile yine aynı turda henüz maçlarını oynamayan Brezilya, İngiltere, Belçika gibi takımların güncel piyasa değeri 5 milyar 665 milyon Euro olarak dikkat çekiyor. Ancak şu ana kadar oynanan karşılaşmalarda alınan sürpriz sonuçları da hatırlayacak olursak bu fiyatın ciddi anlamda düşmesi de söz konusu. Tüm bunlar neticesinde henüz son 16 turu olmasına rağmen 2018 Dünya Kupası’nın piyasa değeri geçtiğimiz yıllara göre erken azalma olacak.