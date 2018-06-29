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29 Haziran 2018 13:07

Dünya Kupası’nda 4 ülke sıralamaları alt üst etti!

FIFA Dünya Kupası’nda son 16’ya kalan ülkelerden 4’ü dünya sıralamasında ilk 16’nın dışında yer alıyor.

Dünya Kupası’nda 4 ülke sıralamaları alt üst etti!

29 Haziran 2018 13:07

Buna göre Hırvatistan 20, İsveç 24, Japonya 61 ve Rusya 70. sırada bulunuyor.


Rusya’da düzenlenen FIFA Dünya Kupası’nda grup maçları heyecanın sona ermesinin ardından son 16 turu heyecanı yaşanacak. Grupları Uruguay, Fransa, Brezilya, Belçika, İspanya, Hırvatistan, İsveç, Kolombiya birinci olarak, Arjantin, Portekiz, Meksika, Japonya, Rusya, Danimarka, İsviçre ve İngiltere ise ikinci olarak bir üst tura çıktı.



Dünyanın zirvesindeki Almanya ilk turda gitti


Son 16 turuna kalan ülkelerden FIFA Dünya Sıralamasında 16 dışında yer alan 4 takım oldu. Buna göre ilk 16 dışında yer alan ülkelerden Hırvatistan 20, İsveç 24, Japonya 61 ve Rusya 70. sırada bulunuyor. Ayrıca Hırvatistan ile İsveç gruplarını lider olarak tamamladı. Sıralamanın ilk sırasında yer alan son şampiyon Almanya ise ilk turda turnuvaya veda ederken, sıralamada ilk 10 içinde yer 7 takım da bir sonraki tura çıkmaya hak kazandı.


FIFA Dünya Kupası’nda üst tura çıkan ülkelerin Dünya Sıralamaları şöyle:



Brezilya - 2


Belçika - 3


Portekiz - 4


Arjantin - 5


İsviçre - 6


Fransa - 7


İspanya - 10


Danimarka - 12


İngiltere - 12


Uruguay - 14


Meksika - 15


Kolombiya -16


Hırvatistan - 20


İsveç - 24


Japonya - 61


Rusya - 70




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