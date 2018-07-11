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11 Temmuz 2018 23:40

Dünya Kupası’nda final belli oldu

2018 Dünya Kupası yarı final maçında İngiltere’yi 2-1 mağlup eden Hırvatistan finale çıkarak, Fransa’nın rakibi oldu.

Dünya Kupası’nda final belli oldu

11 Temmuz 2018 23:40


Luzhniki’de oynanan maçı FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetti. Çakır’ın yardımcılığını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaptı. Hızlı başlayan yarı final maçında İngiltere henüz 5. dakikada Kieran Trippier ile 1-0 öne geçti. Ceza yayının hemen gerisinden kullanılan serbest vuruşta Kieran Trippier direkt kaleye gönderdiği topla ağları sarstı. Erken gelen gol sonrası eşitliği sağlamak isteyen Hırvatistan arka arkaya ataklarla öne çıksa da İngiltere savunması geçit vermedi. Sonlara doğru durağan bir hal alan ilk yarı İngiltere’nin 1-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.


Mücadelenin ikinci yarısına takımlar etkili başladı. Karşılıklı ataklarla gol arayan yarı finalistler, iyi bir futbol ortaya koydu. İlerleyen dakikalarda İngiltere karşısında baskı kurmayı başaran Hırvatistan eşitliği yakaladı. 68. dakikada Sime Vrsaljko’nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Ivan Perisic son dokunuşu yaparak skoru eşitledi. 1-1’lik eşitliğin ardından öne geçmek için iki takım da büyük çaba sarf etti. Büyük çekişmeye sahne olan son dakikalarda takımlar yenişemeyince mücadele uzatmalara gitti.


Uzatmalara etkili başlayan taraf İngiltere oldu fakat sonradan açılan Hırvatistan, rakibi karşısında baskı kurmayı başardı. Baskı sonrası kapanan İngiltere savunması, Hırvatlara geçit vermedi. İlk uzatma devresinde skor değişmedi.


İkinci uzatma devresinde daha dengeli bir oyun sergileyen Hırvatistan aradığı golü buldu. 109. dakikada Ivan Perisic’in kafa ile ceza sahasına indirdiği topu Mario Mandzukic ağlara göndererek takımını 2-1 öne geçirdi. Mücadeleden 2-1 galip ayrılan Hırvatistan tarihinde ilk kez finale çıktı ve Fransa’nın rakibi oldu.




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