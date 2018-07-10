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10 Temmuz 2018 22:54

Dünya Kupası’nda ilk finalist Fransa

2018 Dünya Kupası yarı final maçında Belçika’yı 1-0 mağlup eden Fransa finale çıkan ilk takım oldu.

Dünya Kupası’nda ilk finalist Fransa

10 Temmuz 2018 22:54


Saint-Petersburg Stadyumu’nda oynanan maçı Uruguaylı hakem Andres Cunha yönetti. Durağan başlayan karşılaşma karşılıklı ataklar şeklinde devam etti. İlk dakikalarda takımlar buldukları az sayıda fırsattan da yaralanamadı. Fakat devrenin yarı kısmında tempo arttı. Takımlar daha fazla baskı kurmaya başladı. İki takım da ilk yarının son dakikalarında oynadıkları oyunla göz doldurdu. Oyun şiddetinin iyice arttığı son dakikalarda takımlar golü bulmak için büyük çaba sarf etse de bunu başaramadı ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.


İkinci yarıya da ilk yarıdaki oyunu sürdürerek hızlı başlayan takımlar, golü bulmak için baskılı oynasa da bunu başaran Fransa oldu. 51. dakikada Antoine Griezmann’ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Samuel Umtiti ön direkte iyi yükselerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Fransa 1-0’lık üstünlüğün ardından hemen farkı açma çabasına girişti. Baskılı oyununu daha da arttıran Fransa, Belçika ceza alanı içinde gol için çokça şans bulsa da Belçika savunması iyi iş yaparak buna izin vermedi. İlerleyen dakikalarda temponun düştüğü karşılaşmada, durumu eşitlemek isteyen Belçika daha fazla önde oynayan taraftı. Mücadelenin kalan dakikalarında iyi savunma yapan Fransa finale tek golle çıktı.




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