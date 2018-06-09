Dünya Kupası’nın en değerlisi Fransa

Fransa’yı sırasıyla İspanya, Brezilya ve Almanya takip ediyor. Listenin son sırasında ise Panama yer alıyor.

Başlamasına sayılı günler kalan Dünya Kupası’nda takımların değerlerine göre sıralaması da oluşmuş durumda. Kadrosunda 23 kişi bulunan 32 takım arasında ilk sırayı 1 milyar 80 milyon Euro’luk değeriyle Fransa alıyor. Fransa’nın kadrosunda yer alan isimlerde ise en değerli oyuncu olarak 120 milyon Euro’yla Mbappe öne çıkıyor. Mbappe’yi 100 milyon Euro’yla Griezmann ve 90 milyon Euro’yla Pogba takip etti. Fransa’nın ardından ikinci sırada ise İspanya yer aldı. İspanya’nın toplam değeri 1 milyar 30 milyon Euro. İspanyollar’ın en değerli ismi olarak Barcelona forması giyen Sergio Busquets öne çıkıyor. 80 milyon Euro değer biçilen oyuncuyu, Real Madrid’de forma giyen ve değeri 75 milyon Euro gösterilen İsco ve Asensio takip ediyor.

Brezilya’da Neymar, Arjantin’de Messi etkisi

Listede 3. sırada yer alan Brezilya’da açık ara en pahalı isim Neymar. 180 milyon Euro değer biçilen yıldız futbolcuyu, 100 milyon Euro’yla Barcelona’lı Coutinho takip ediyor. Son şampiyon Almanya ise listede 4. sırada. Panzerler’in en değerli ismi 80 milyon Euro’luk güncel piyasa değeriyle Real Madrid forması giyen Toni Kroos. Almanya’nın ardından 5. sırada ise ’Futbolun beşiği’ olarak adlandırılan İngiltere yer alıyor. İngiltere’nin en değerli isimleri ise 150 milyon Euro’luk Harry Kane ve 100 milyon Euro’luk Dele Alli. 2 futbolcu da Tottenham forması giyiyor. 690 milyon Euro toplam değeri bulunan Arjantin’de ise Messi etkisi öne çıkıyor. Tıpkı Neymar gibi 180 milyon Euro değer biçilen yıldız futbolcuyu, Juventus’ta oynayan 110 milyon Euro’luk Dyabala takip ediyor. Arjantin listede, Belçika’nın ardından 7. sırada yer alıyor. Arjantin’in ardında yer alan Portekiz’de ise ilk sırada Cristiano Ronaldo yer alıyor. Bu futbolcunun piyasa değeri 100 milyon Euro.

Salah, bütün takımı 3’e katladı

Dünya Kupası’nda dikkatlerin üzerinde olacağı isimlerden birisi de sezonun flaş oyuncusu Mohamed Salah. Kadrosunda 23 futbolcu bulunan Mısır’ın toplam piyasa değeri 197 milyon Euro. Ancak bu miktarın 150 milyon Euro’su yalnızca Salah’a ait. Salah tek başına, kadroda bulunan diğer 22 oyuncunun toplam fiyatının 3 katından daha fazla bir değere sahip. Turnuvanın değer listesinde en son sırasındaki takım ise Panama. Toplam değeri 8 milyon 430 bin Euro olan Panama’nın en pahalı oyuncusu ABD’nin San Jose takımında oynayan ön libero Anibal Godoy. Dünya Kupası’nda takımların değer listeleri bu şekilde sıralanırken, en pahalı oyuncular listesinde ise ilk sarı Messi ve Neymar’ın iki futbolcu için de biçilen değer 180 milyon Euro. Bu 2 futbolcuyu 150 milyon Euro’luk değerleriyle Harry Kane, Mohamed Salah ve Kevin de Bruyne takip ediyor. Mbappe 120 milyon Euro, Dyabala ve Eden Hazard 110 milyon Euro’luk değerleriyle listede yer alırken, 100 milyon Euro değer biçilen isimler ise Dele Alli, Griezmann, Coutinho ve Cristiano Ronaldo.