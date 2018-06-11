Dünya Kupası’nın en pahalı 11’i

11 kişilik kadronun toplam değeri 1 milyar 220 milyon Euro. 11 kişilik kadroda, Real Madrid’in yıldızı Cristiano Ronaldo yer bulamıyor.

Rusya’da 14 Haziran’da başlayacak olan Dünya Kupası’nda en pahalı 11’in toplam piyasa değeri dudak uçuklattı. Her bölgenin en pahalı futbolcusunun yer aldığı kadronun toplam değeri 1 milyar 220 milyon Euro oldu. 11 kişilik kadro, 1 milyar 80 milyon Euro’yla Dünya Kupası’nın en değerli takımı olarak dikkat çeken 23 kişilik Fransa Milli Takımı’ndan 140 milyon Euro daha pahalı. Dünyanın sayılı yıldızları ise, güncel bonservis fiyatları baz alındığında bu kadroda kendisine yer bulamadı. 120 milyon Euro’luk değeri olan Fransız yıldız Mbappe, Arjantin’in en önemli isimlerinden 110 milyon Euro değeri olan Dyabala, Chelsea’nin yıldız ismi 110 milyon Euro’luk değeri bulunan Hazard, Tottenham’da oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken 100 milyon Euro’luk Dele Ali, Barcelona’nın kadrosuna katmak için çok uğraştığı 100 milyon Euro değeri olan Coutinho, Atletico Madrid’in en önemli ismi olan 100 milyon Euro’luk Griezmann ve Real Madrid’in yıldızı piyasa değeri 100 milyon Euro olarak belirlenen Cristiano Ronaldo, 11 kişilik kadroda kendisine yer bulamadı.

Kaleci: David de Gea (70 milyon Euro)

İspanya Milli Takımı’nın file bekçisi olan ve Manchester United forması giyen David de Gea, turnuvanın en yüksek bonservis bedeline sahip kalecisi olarak dikkat çekiyor. Atletcio Madrid kalecisi Oblak’la birlikte Avrupa’nın da en pahalı kalecisi olan David de Gea, Slovenya’nın Dünya Kupası’na katılamaması ve Oblak’ın turnuvada yer alamamasıyla birlikte, Dünya Kupası’nın en pahalı kalecisi olarak bu alanda zirvede yer alıyor.

Sağ bek: Daniel Carvajal (60 milyon Euro)

İspanya’nın 23 kişilik kadrosunda bulunan Real Madrid’li futbolcu, 60 milyon Euro’luk piyasa değeriyle, sağ bekler arasında zirvede.

Stoper: Raphael Varane (70 milyon Euro)

Real Madrid’in Fransız futbolcusu Raphael Varane, turnuvanın en pahalı stoperi olarak dikkat çekiyor. 2011 yılında 18 yaşında Fransa’nın Lens takımından 10 milyon Euro karşılığında Real Madrid’e gelen yıldız futbolcunun değeri 70 milyon Euro.

Stoper: Mats Hummels (60 milyon Euro) - Samuel Umtiti (60 milyon Euro)

Stoper bölgesinde Raphael Varane’ın ardından en pahalı 2 oyuncu Alman Mats Hummels ve Fransız Samuel Umtiti, kadroda yer buldu. Bayern Münih forması giyen Hummels ve Barcelona’da oynayan Umtiti, Dünya Kupası’nın en pahalı savunmacılarından.

Sol bek: Marcelo (60 milyon Euro) - Jordi Alba (60 milyon Euro)

Real Madrid’in bu sene kazandığı Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda başrol oynayan isimlerden Marcelo, dünyanın en pahalı 2 sol bek oyuncusundan birisi. Brezilya kadrosunda bulunan Marcelo’nun piyasa değeri 60 milyon Euro. Marcelo’yla birlikte en değerli 11’in diğer alternatif ismi, Barcelona forması giyen Jordi Alba. 2 futbolcu da aynı piyasa değerine sahip.

Ön libero: Paul Pogba (90 milyon Euro)

Juventus’tan Manchester United’a transfer olduğunda Avrupa’nın gündemine oturan Pogba, ön liberonun yanı sıra merkez orta saha ve forvet arkasında da oynayabiliyor. Fransız futbolcu, ön libero mevkisinde 90 milyon Euro’luk piyasa değeriyle öne çıkıyor.

Sağ kanat: Mohamed Salah (150 milyon Euro)

Liverpool’da gösterdiği performansla adından söz ettiren, hatta Mısır’da yapılan seçimlerde, 1 milyonun üzerinde oy alan Mohamed Salah, 150 milyon Euro’luk değeriyle dikkat çekiyor. 197 milyon Euro değeri olan Mısır Milli Takımı’nda Salah, 22 futbolcunun toplam değerinin 3 katında değere sahip.

Orta saha: Kevin De Bruyne (150 milyon Euro)

Manchester City’nin Belçikalı yıldızı Kevin De Bruyne, 150 milyon Euro’luk değeriyle en pahalı orta saha oyuncusu olma özelliğine sahip.

Sol kanat: Neymar (180 milyon Euro)

222 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona’dan Paris Saint Germain’e transfer olan Neymar, Messi ile birlikte turnuvanın en pahalı ismi olarak dikkat çekiyor. Brezilyalı yıldız, Dünya Kupası’nda takımının en önemli kozu durumunda.

Forvet: Messi (180 milyon Euro)

Arjantin’in yıldızı, 2014 yılında finalde kaybedilen Dünya Kupası’nı bu kez kaldırmak istiyor. 180 milyon Euro piyasa değeri bulunan yıldız oyuncu, Neymar’la birlikte dünyanın en pahalı oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

Forvet: Harry Kane (150 milyon Euro)

Tottenham forması altında gösterdiği performans ve attığı gollerle öne çıkan Kane, İngiltere Milli Takımı’nın bu turnuvadaki en önemli kozlarından birisi durumunda. Yıldız futbolcu, 150 milyon Euro’luk piyasa değeriyle, en pahalı hücum oyuncuları arasındaki yerini aldı.