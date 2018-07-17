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17 Temmuz 2018 14:32

Dünya Kupası’nın golünü Ronaldo attı

GollerCepte uygulamasına göre 2018 Dünya Kupası’nda en popüler golü, Portekiz’in yıldızı Cristiano Ronaldo’dan geldi.

Dünya Kupası’nın golünü Ronaldo attı

17 Temmuz 2018 14:32

Gol, uygulama üzerinden 35 binden fazla izlendi.



Turkcell’in taraftar uygulaması GollerCepte’de de Dünya Kupası heyecanı yaşandı. GollerCepte uygulamasına göre Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası’nda en popüler golü, Portekiz’in yıldızı Cristiano Ronaldo’dan geldi. CR7’nin grup aşamasındaki İspanya maçında attığı frikik golü, GollerCepte uygulaması üzerinden 35 binden fazla izlendi.



Kupayı 1 milyon kişi izledi


GollerCepte uygulaması sayesinde Dünya Kupası maçlarının golleri ve özetleri cep telefonlarından izlenebilirken, uygulama üzerinden 1 milyondan fazla futbolsever Rusya’daki mücadeleleri takip etti. Tüm operatörlere açık olan GollerCepte uygulaması üzerinden kupanın en çok izlenen takımı da şampiyon Fransa oldu. Horozlar’ı 90 binden fazla futbolsever izledi.




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