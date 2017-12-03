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03 Aralık 2017 17:02

Dünya Kuraş Şampiyonası heyecanı sürüyor

İstanbulda düzenlenen 11.

Dünya Kuraş Şampiyonası heyecanı sürüyor

03 Aralık 2017 17:02

Dünya Büyükler Kuraş Şampiyonası 2. ve son gününde de bütün heyecanıyla devam ediyor.


11.’si düzenlenen Dünya Kuraş Şampiyonası İstanbul’da bütün hızıyla devam ediyor. Hasan Doğan Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya 43 ülkede 480 sporcu katıldı. 2 Aralık gününde başlayan turnuvaların ilk gününde eleme maçları yapıldı. Eleme maçlarının ardından bugün yapılan çeyrek, yarı ve final maçlarıyla devam etti. Şampiyonaya katılan sporcuların kıyasıya rekabeti ise gözlerden kaçmadı.


11. Dünya Kuraş Şampiyonası’nı Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın da takip etti.




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