Dünya lezzetleri Esenler’deki iftarda buluştu

İftara katılan yüzlerce vatandaş hem göze hem damağa hitap eden onlarca çeşit yemek ile iftarını açtı.

Esenler Belediyesi, “7 Kıta, 7 Bölge, Tek Sofra Dünya İftarı” sloganıyla dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanındaki renkleri ve Türkiye kardeşliğini yansıtan farklı bir iftar organizasyonuna imza attı. Farklı ülke ve Türkiye’nin çeşitli illerinden çok sayıda davetlinin katıldığı iftarda 7 kıtanın farklı ülkelerine ve Türkiye’nin 81 iline has 100 çeşit damak tadı yer aldı. Ezanın okunmasına dakikalar kala iftar alanını ziyaret eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, misafirlerin masalarını gezerek sohbet etti. Daha sonrasında okunan ezanın ardından Başkan Göksu ve davetliler, usta eller tarafından pişirilen yemekler ile oruçlarını açtı.

“İftarda, 7 kıtanın farklı ülkelerine ve Türkiye’nin 81 iline has yaklaşık 100 çeşit damak tadı yer aldı”

7 kıtadan örnek lezzetler ile ülkemizin 7 bölgesinden Yayla Kuymağı (Karadeniz), Kadayıf Dolması (D. Anadolu), Mantı, Kır Pidesi (İç Anadolu), Fındık Lahmacun, İçli Köfte (G. Anadolu), Zeytinyağlı Yalancı Biber Dolması (Akdeniz), Edirne Ciğeri (Marmara) ve Ala Balık Tava (Ege) başta olmak üzere ülkemizin çeşitli yörelerinden lezzetler iftar alanında usta ellerce pişirildi.

Her akşam Esenler’de iftar sofraları kurduklarını belirten Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Burada 7 kıtadan, 7 bölgeden lezzetlerle 7 kıta ve 7 bölgeden insanlarımızı bir araya getiriyoruz. Ramazan hepimizin bildiği gibi bir çok unutmuş olduğumuz duygularımızın, hasretlerimizin ortaya çıktığı ve gerçekten tazelenmesini istediğimiz, aslında özlemle de beklediğimiz, birçok hayat hikayemizi ortaya koyduğumuz çok önemli bir ramazan iklimidir. Biz bugün Ramazan dolayısıyla 7 bölgede 7 kıtadan lezzetlerle, 7 bölge ve 7 kıta insanlarını bir sofrada buluşturuyoruz. Bu gün sofrada lezzetlerimiz farklı kültürleri yansıtırken bir taraftan da insanlarımız farklı kültürleri yansıtıyor. Dünyanın neresinde olursanız olun, bu coğrafyanın neresinde olursanız olun aynı dağın yeliyiz aynı Allah’ın kuluyuz. Bizi bir araya getiren Ramazan duygusu, bizi bir araya getiren iftarımız, bizi bir araya getiren Ramazan’ımız diyoruz. Farklı kıtandan da olsanız, farklı bölgeden de olsanız aynı duygularla ve aynı ezanla orucumuzu açıyoruz” diye konuştu.