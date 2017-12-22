Dünya markası Braez, İstanbul’da mağaza açtı

Rahatlığı ve şıklığı ile tüm dünyada tanınan Braez, Nişantaşı’nda özel bir davet ile açıldı. Mağaza açılışını Suteks Group Yönetim Kurulu Başkanı Nur Ger, Braez Kurucu Ortağı ve Kreatif Direktörü Rene van Huffel, Hollanda Başkonsolosu Bart van Bolhuis, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü yaptı. Yoğun katılımın olduğu geceye iş ve moda dünyasının önemli isimleri katıldı.

Suteks Group Yönetim Kurulu Başkanı Nur Ger, “Bugünkü etkinliğimizin davetiyesinde “En önemli hayallerimden birinin gerçekleştiği bu gecemizde bizlerle olur musunuz?” diye sorduk sizlere. Eksik olmayın bizimlesiniz. Bu kez, Suteks takımı olarak, 30 yılı aşkın deneyimimizi aktararak var ettiğimiz, çok farklı ve özgün imalat teknolojisi kullanılarak hayata geçirdiğimiz, görünüşünden kendini konuşturan BRAEZ markasının ortağı olarak sizlerleyiz. Avrupa Birliği ülkelerinin çoğu başta olmak üzere, Japonya ve Avustralya’da kendini kabul ettiren markamız, tedbiri elden bırakmadan önce mütevazi Göcek mağazamızla Türk tüketicisiyle tanıştı. Bugün Nişantaşı ve kısmet olursa yakında Bodrum Yalıkavak’ta kendi mağazalarımızla birlikte bu yazdan itibaren Türkiye’de de 45 satış noktasında moda severlerle buluşacağız. Dünyada ise toplam 250 mağazada satışımız sürüyor” dedi

Braez markasının Kurucu Ortağı ve Kreatif Direktörü Rene van Huffel, “İstanbul, bu büyülü şehir, benim ikinci evim. Bunu Suteks Group ile Braez için yürüttüğümüz başarılı ortaklığa borçluyum. Suteks Group ve Takımı, 2012 yılında başarılı bir ortaklığa uzanan yolculuğumuzun ilk 15 yılında da bizim yanımızdaydı. Nur Ger ve Suteks Group’un her koşulda imkansızı başarmaya odaklı yaklaşımıyla bugün bulunduğumuz yerden dolayı çok gururluyuz. Dünyadaki yedinci Braez mağazası, artık Braez’ın kalbinin yarısının çarptığı yerde, İstanbulda” ifadelerini kullandı.