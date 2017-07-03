Dünya moda tarihine adını yazdıran Türk tasarımcı

Güneş, Metis adını taşıyan yeni koleksiyonunu, dünyanın en ilginç yerlerinde yaptığı moda şovlarıyla tanınan ünlü moda prodüktörü Jessica Minh Anh’ın; Amerika’nın Arizona eyaletinde gerçekleştirdiği J Yaz Moda Şovu kapsamında tanıttı. Defile, mühendislik başyapıtı olarak tanımlanan Hoover Barajı’nda gerçekleştirildi.

Dünya medyasının büyük ilgi gösterdiği Hoover Barajı’ndaki defilede Metis Koleksiyonu’nu sergileyen Güneş, “Bir tasarımcı olarak böylesine dev ve büyülü bir atmosferde yer almak heyecan vericiydi. Mühendislik harikası olarak adlandırılan bir barajda defile sergileyen bir Türk olmak ise ülkem adına ayrı bir gurur kaynağıydı” dedi.

Gülnur Güneş, defilenin ardından böyle bir organizasyona kendisini davet ettiği için Anh’a teşekkür etti. Ardından Paris’teki Eyfel Kulesi’ni bir podyuma dönüştüren, New York’taki One World Trade Center, Londra’daki Tower Bridge, Kuala Lumpur’daki Petronas İkiz Kuleleri’nin köprüsü ve Singapur’daki Körfez Bahçeleri’nde unutulmaz moda şovlarına imza atan Anh’ın gelecek defilesi için de Türkiye’yi önererek, “Eğer yeryüzünde eşsiz bir yer varsa orası kuşkusuz Kapadokya’dır. Dünya tarihi boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış olan Kapadokya’yı seçerseniz bugüne kadar yaptığınız en görkemli ve sıra dışı şova imza atmış olursunuz” tavsiyesinde bulundu.

Gülnur Güneş’in ilk kez Arizona’da görücüye çıkardığı 6 parçadan oluşan Metis Koleksiyonu; Okyanus’un kızı, Zeus’un eşi Metis ile aynı ismi taşıyor. Kolesiyonda kullanılan okyanus mavisi, gold,silver, lila, beyaz renkler, Metis’in siluetinden etkilenilerek oluşturulan özel kesimlerle kullanıldı.

Gülnur Güneş, 2018 Pre-Collection niteliğinde olan ‘Metis’; modanın ve sanatın aynı anda nasıl güç kavramının etrafında birleştiğini gösteren, güçlü kadınların mitolojik dönemlerden günümüze kadar modaya olan katkısını gözler önüne seriyor.