Dünya Müslüman Alimler Birliği 5. Genel Kurulu

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nin İstanbul'daki 5. Genel Kurulunun resmi açılışında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Bu toplantı İslam dünyasındaki bu sıkıntı ve problemlerin çözümü adına, Müslümanların ümitsizlikten kurtulması adına, sizlerin burada beraberce ortak yapacağınız çalışma ümitsizlikten kurtulmaya bir vesile olacaktır” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Alimler Birliğinin 5. Genel Kurulu toplantısı özel bir otelde gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan 5. Genel Kurulu resmi açılış programına Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf El-Kardavi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İslam ülkelerinin alimleri katıldı.

“Dünyada 1500 sene baş şehirlik yapmış başka bir şehir yok”

Programda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, “Bu toplantının İstanbul'da yapılması bizler adına önemli. Bu şehir öyle bir şehir ki, dünyada 1500 sene baş şehirlik yapmış başka bir şehir yok. 3 ayrı medeniyete baş şehirlik yapmış başka bir şehir yok. Bunun yarıya yakınını bizim medeniyetimize, İslam'a baş şehirlik yapmış. Bu yüzden ermiş bir şehir. Bu manada gelen misafirlere ev sahipliği yaparken çok daha hassas ve dikkatli olmamız gerekir. Bu konuda sizleri memnun edebildiysek ne mutlu bizlere. Dinimiz İslam ve merhamet dini. Bütün insanlığa rahmet getiren, barış ve huzur getiren dinimiz. Günümüz de görüyoruz ki, bütün dünyada sorunlar var. Bütün dünyada insanlar sıkıntıda olduğu kadar İslam dünyası, bu dine mensup İslam dünyası da sıkıntıda. Ekonomik ve siyasi problemler ve birçok problem. Bunlara baktığımız zaman bu kadar sorunun olduğu bir dönemde böyle bir toplantı çok daha önemli hale geliyor” dedi.

“Bu toplantı Müslümanların ümitsizlikten kurtulmasına vesile olacaktır”

Bu programın İslam dünyasındaki problemlerin çözülmesine vesile olacağını kaydeden Başkan Uysal, “Bu toplantı İslam dünyasındaki bu sıkıntı ve problemlerin çözümü adına, Müslümanların ümitsizlikten kurtulması adına, sizlerin burada beraberce ortak yapacağınız çalışma ümitsizlikten kurtulmaya bir vesile olacaktır. İnancımız bunu gerektiriyor. Sadece İslam dünyasındaki problemlerin çözülmesi yetmez. Dinimiz bize bütün insanlığa çözüm olacak, rahmet olarak barış ve huzur getirmesi için görevlendirilmiş bir dinin mensupları isek bütün insanlığa inşallah çözüm arayacağız. Önce kendi problemlerimizi çözeceğiz ki, diğer insanlara da çözüm sunabilelim. Müslümanların problemlerini çözeceğiz ki, dünyada Müslüman olmasa da problem yaşayan insanlara Müslümanlar, dinimiz çözüm sunuyor. Biz de Müslümanlar dinimizin insanlığa sunduğu çözümü onlara aktarabilelim. Bunları kim yapacak. Siz alimler yapacaksınız. Bunlar geçmişte tarihe baktığımız zaman da yaşanmış sıkıntılar. Öyleyse bunlar geçici olup aşabileceğimiz sıkıntılar. Tarihe baktığımız zaman belki de bunların daha kötülerini de yaşadık. Ama bu dönemde yaşadıklarımız sorumluluğumuzu biraz daha artırdığını düşünüyorum. Bu dönemde Müslümanlar arasında öyle fitneler çıkartılıyor ki, İslam'ın bütün insanlığa rahmet, barış ve huzur dini insan fıtratına uyan bir din olduğunu ortadan kaldırma adına bir mücadele var. O zaman sorumluluğumuz biraz daha artıyor. Bir araya gelinip sorunlar konuşuluyorsa ve bu konuda gerçekten sıkıntımız var ve nasıl çözüm bulunabiliyorsa zaten problemin önemli bir kısmı aşılmış demektir. Bir an önce Müslümanlar İslam alemi olarak bütün dünya problemlerini çözer diyorum. Bir an önce dünya huzura kavuşur. Bu toplantıya katılan herkese ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bütün dünyadan kalkıp gelen alimler olarak burada aslında misafir değilsiniz, ev sahibisiniz” şeklinde konuştu.

Program sonunda Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf El-Karadavi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a tablo hediye etti.