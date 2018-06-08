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08 Haziran 2018 14:46

Dünya Okyanus Günü’nde Sea Life İstanbul’dan mesaj

Sea Life İstanbul, çocuklarda çevre bilinci oluşturmak ve tüm canlıların yaşam hakkı olan suyun önemini aşılamak için hayata geçirdiği ’Su Altı Kaşifleri’ projesinde yer alacak ekibi açıkladı.

Dünya Okyanus Günü’nde Sea Life İstanbul’dan mesaj

08 Haziran 2018 14:46

İlk toplantılarını geçtiğimiz günlerde gerçekleştiren çocuk su altı kaşiflerinin ilk mesajı Dünya Okyanus Günü ile ilgili oldu.



Dünyanın akvaryum zincirlerinden Sea Life’ın Türkiye’deki merkezi Sea Life İstanbul, su altı canlılarını çocuklara daha yakından tanıtmak ve su altı dünyasını koruma yöntemleri ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği ’Su Altı Kaşifleri’ yarışmasını sonuçlandırdı. Yıl boyunca Sea Life İstanbul bünyesinde çeşitli projelere imza atacak olan Su Altı Kaşifleri 7-12 yaş arasında 10 kişilik ekipten oluşan Kaşiflerin ilk görevi 8 Haziran Dünya Okyanus Günü’nde okyanusların temizliğine dikkati çekmek oldu.



Okyanuslar ve su altı canlıları için mesaj verdiler


İlk toplantılarını gerçekleştiren Su Altı Kaşifleri, su altı dünyasının bilinmeyen yönlerini keşfederken, okyanus yaşamını koruma çalışmaları hakkında da bilgi sahibi oldular. Dünya Okyanus Günü’nde okyanus kirliliğine dikkat çeken genç su altı kaşifleri, "Okyanuslarda 8.3 milyar metrik ton plastik atık bulunuyor ve bu atıklar su altındaki yaşamı olumsuz etkiliyor. Denizlere atılan poşetler yüzünden deniz kaplumbağaları ölüyor. Nesli tükenmekte olan su altı canlılarını koruma altına almalıyız. Bu konuda çalışmalar yürüten kuruluşlara destek olmalıyız" diyerek mesajlarını ilettiler.


Yapılan açıklamada; Su Altı Kaşifleri bundan böyle Sea Life ekibinin elçisi olarak suları ve su altı canlılarını koruma ve bu konuda bilinçlendirme çalışmalarında bir yıl boyunca öncü görev alacaklar.




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