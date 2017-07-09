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09 Temmuz 2017 09:38

Dünya Petrol Kongresi için yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul’da geçekleştirilen 22.

Dünya Petrol Kongresi için yollar trafiğe kapatıldı

09 Temmuz 2017 09:38

Dünya Petrol Kongresi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı.


İstanbul’da 9-13 Temmuz günleri arasında yapılacak 22. Dünya Petrol Kongresi başlıyor. Azerbaycan, Sırbistan, Arnavutluk, Bulgaristan devlet başkanları ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yer alacağı 5 devlet başkanı zirve kapsamında bir araya gelecek. Devlet başkanlarının yanında 30’dan fazla bakanın ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın da İstanbul’a geleceği öğrenildi. Ayrıca dünyanın en büyük enerji şirketlerinin CEO’ları da kongre boyunca İstanbul’da bulunacak.


Kongre, Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda kongrenin güzergahında bulunan caddeler trafiğe kapatıldı. Ayrıca, güzergah üzerinde alınan yoğun güvenlik önlemleri de dikkat çekti.




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