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14 Mayıs 2018 13:14

Dünya Pilav günü kutlamalarında halka 4.5 ton bedava pilav dağıtıldı

Ünlü pilavcı Baruthane Pilavcısı 13 Mayıs’ı Dünya Pilav Günü ilan ederek halka 4,5 ton bedava pilav dağıttı.

Dünya Pilav günü kutlamalarında halka 4.5 ton bedava pilav dağıtıldı

14 Mayıs 2018 13:14

Pilav yeme yarışması ve davul zurnalarla renklenen etkinlikte 15 bin kişiye pilav ve ayran dağıtıldı.



İstanbul’da faaliyet gösteren ünlü pilavcı Baruthane Pilavcısı, 13 Mayıs’ı Dünya Pilav Günü ilan ederek her yıl geleneksel olarak halka ücretsiz pilav dağıtma kararı aldı. Duyurusu günler öncesinden yapılan etkinlik öncesi ünlü pilavcının önünde uzun kuyruklar oluştu. İstanbul’un pilavcılarının çok meşhur olduğunu ifade eden Baruthana Pilavcısı’nın Sahibi Nedim Şahin, "Türk yemek kültüründe nohutlu pilavın çok özel bir yeri vardır. Bize has bu kültürü yaşatmak için kuruluş yıl dönümümüz olan 13 Mayıs’ı Dünya Pilav Günü ilan ettik. Sosyal medyadan duyurusunu yaptığımız etkinlikte isteyen herkese gün boyunca bedava pilav dağıtma kararı aldık” diye konuştu.



15 bin kişiye pilav dağıtıldı


Pilavı kendilerine has özel bir tarifle pişirdiklerini anlatan Şahin, "Sembolümüz olan uzun pala bıyıklarla tanınıyoruz. Geleneksel Osmanlı lezzetlerini orijinal tarifine bağlı kalarak üretiyoruz. Kıyafetlerimiz, yemeklerimiz ve bıyıklarımız eski Osmanlı’yı hatırlatıyor. Pilavın dışında menümüzde kuru fasülye, kavurma, dolma, köfte ve tavuk gibi yiyecekler de var. Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın sloganıyla bu değerli kültürü yaşatmaya çalışıyoruz. Bu sene 15 bin kişiye bedava pilav yedirdik, seneye bu sayıyı 30 bin kişiye çıkaracağız” diye konuştu.


Baruthane Pilavcısının sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ünlendiğini anlatan Şahin, Türkiye’nin farklı illerinden ve yurtdışından da bayilik için talepler geldiğini bildirdi. Bu lezzetin sadece İstanbul ile sınırlı kalmaması için bayilik çalışmalarını başlattıklarını kaydeden Şahin, "7 gün 24 saat usulüyle kesintisiz hizmet veriyoruz. Türkiye’nin tamamında bayilikler kuracağız. Bu sene ilki düzenlenen Dünya Pilav Günü etkinliklerinin önümüzdeki yıllarda ülke geneline yaymayı düşünüyoruz" diye konuştu.



Pilav yeme yarışmasında 10 tabak pilav yedi


Etkinliğe katılanlar davul zurna ve müzik eşliğinde halaylar çekerken pilav yeme yarışmaları da büyük ilgi gördü. Yarım saat içinde 10 tabak pilav yiyerek birinciliği elde eden Murat Arslan, 1 yıl ücretsiz pilav ile ödüllendirildi. Etkinliği sosyal medyadan haber alan ünlü isimler de pilavın tadına bakmak için alandaydı. Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de etkinlik alanını ziyaret ederek nohutlu pilavın tadına baktı.




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