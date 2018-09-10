Dünya Ralli Şampiyonası'na adım adım

Dünya Ralli Şampiyonası'nın 10. yarışı olarak 13-16 Eylül tarihlerinde Marmaris'te yapılacak olan Rally Turkey'ye sayılı günler kaldı. Motor sporları organizasyonlarının önemli ismi Korhan Öniz, Marmaris'te yapılacak olan şampiyonada bulunmaktan şeref duyduğunu belirtti.

Dünya Ralli Şampiyonası takviminde yer alan ve aynı zamanda Türkiye Ralli Şampiyonası'nın da yapılacağı Marmaris'te tüm hazırlıklar tamamlandı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Serkan Yazıcı'nın her gün yakından ilgilendiği organizasyonda, Yazıcı'ya Korhan Öniz'den destek geldi. İstanbul'da yapılan Formula 1 yarışlarında Ferrari takımının tüm organizasyonunu üstlenen, motor sporlarındaki tecrübesiyle de Serkan Yazıcı'ya destek veren Öniz, memleketi Marmaris'te bulunmaktan dolayı şeref duyduğunu söyledi. Serkan Yazıcı'ya teşekkür eden Öniz, "Konuk olmak büyük bir şereftir. Kazasız, başarı dolu bir yarış geçirilmesi diliyorum. 8 yıl sonra tekrar dünyanın en büyük otomobil sporları organizasyonlarından birine daha tanık olmak çok önemli" ifadelerini kullandı.