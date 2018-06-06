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06 Haziran 2018 12:00

Dünya Ralli Şampiyonası’nda sıradaki durak İtalya

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda heyecan İtalya’nın 7-10 Haziran tarihleri arasında Sardunya Adası’na taşınıyor.

Dünya Ralli Şampiyonası’nda sıradaki durak İtalya

06 Haziran 2018 12:00


Motor sporları dünyasının en önemli yarışlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nın yedinci ayağı, 7-10 Haziran tarihlerinde İtalya’nın Sardunya Adası’nda gerçekleştirilecek. Birbirinden hızlı ve cesur pilotlar, dört günde 20 etap üzerinden 313’ü özel etap olmak üzere 1386 kilometre yol kat edecek. Sardunya Rallisi öncesi ise pilotlar genel klasmanında 119 puanla Thierry Neuville ilk sırada yer alıyor. Onu 100 puanla Sebastien Ogier ve Ott Tanak takip ediyor.



Marmaris’e üç yarış kaldı


Dünya Ralli Şampiyonası’nın heyecanı bu sene Türkiye’de de yaşanacak. Dünyanın en iyi ralli pilotları, 7 yıllık bir aranın ardından Türkiye’ye dönecek ve Sardunya, Finlandiya, Almanya’daki yarışların ardından 13-16 Eylül tarihleri arasında Marmaris’te motor sporları tutkunlarına inanılmaz anlar yaşatacak.




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