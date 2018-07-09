Dünya saat sektöründe Türkiye’nin gururu

yılını dolduran Essa Grup, her yıl İsviçre’nin Basel kentinde düzenlenen, çeşitli ülkelerden 300’ü aşkın firmanın katıldığı dünyanın en büyük fuarlarından biri olan Baselworld 2018’de 4 markası ile Türkiye’yi temsil etti.

Essa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Çevik, fuarda markalarına gösterilen yoğun ilgiden memnun kaldıklarını ifade etti.

1970’te İstanbul Tahtakele’de işe başladıklarını belirten Çevik, şunları söyledi: “Biz ikinci jenerasyon olarak 7 kıtada 60 ülkede hizmet veriyoruz. 1998 yılından itibaren ilk ‘Daniel Klein’ sonra ‘Freelook’ üretimine ve dağıtımına başladık, ‘Santa Barbara&Polo Racquet Club’ ve ‘Sergio Tacchini’ markalarının ise lisansını alıp dünya pazarına girdik. Bu yıl 4. kez ‘Baselworld’ fuarına katıldık. Dünyanın önemli saat fuarlarının diğer bir adresi olan ‘Hong Kong Watch and Clock Fair’ da da beş kere boy gösterdik. Asya ülkelerinde saatlerimiz çok beğeniliyor. 120’den fazla saat modellerinde 6 farklı renk ‘Swarovski’ taşları, organik cam, lens kullanımı, modaya uygun ve fiyatların ekonomik olmasıyla ürünlerimizi dünyada tüketiciyle buluşturuyoruz. Sloganımız olan “Herkes için moda” tüm insan tipine ve her bütçeye uygun saat üretmemizden ileri gelmektedir. Yıllık satış adedinde 1.5 milyonu şimdiden geçtik. Saat üretim ve satışıyla beraber modayı yakın takip edip gözlük, cüzdan, çanta sektöründe kendi tasarımlarımızla yapılan ürünlerimiz ayrı bir ilgi görüyor. Artık Türkiye’nin dünya saat sektöründe iddialı olduğunu herkese gösterdik.”

2020 yıl sonu hedefinin, dünya saat sektöründe Türkiye’nin adını dünyaya en iyi şekilde duyurmak olduğunu kaydeden Çevik, tüm modellerin Essa Grup bayileri dışında resmi alışveriş sitesi tiktak.com.tr adresinden de satıldığını belirtti.

Essa Grup Türkiye ve Hong Kong merkezli 3 ofis, dünyada 60 ülkede hizmet veriyor. 60 farklı ülkede Türkiye’yi temsil etmekten duydukları gurur ve mutluluğu paylaşan Essa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Çevik, " yıl mutluluğumuzu yaşadığımız bu dönemde geriye dönüp baktığımızda tüm ekibimiz ve tecrübelerimizle birlikte güzel işlere ve birbirinden anlamlı başarılara imza attığımızı görüyoruz. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmek ve Essa Grup’u dünya saat sektörüne üreten ve rekabet eden bir Türk firması olarak tanıtmak.” dedi. Ercan Çevik satışlarda şıklık ve kalitenin öne çıktığını kaydederek “saat herkes için önemli aksesuar. Biz Essa Grup olarak ar-ge çalışmalarımızı Hong Kong ve İsviçre’de dünyaca ünlü tasarımcılarla yapıyoruz“ dedi.