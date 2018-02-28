Dünya Salon Atletizm Şampiyonası başlıyor

Yarın İngiltere’de Birmingham’da başlayacak organizasyon 4 Mart’ta noktalanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türk sporunun en büyük destekçisi Yarın İngiltere’nin Birmingham kentinde başlayacak organizasyon 4 Mart’ta tamamlanacak.

Balkan şampiyonu olmuştu

60 metre yarışında piste çıkacak olan milli sporcunun yarışı 3 Mart Cumartesi günü koşulacak. Salonda en iyi performansını bu sene İstanbul Indoor Cup’ta 6.55’le koşan Emre Zafer Barnes, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda da 60 metrede şampiyon olmayı başarmıştı.