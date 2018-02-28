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28 Şubat 2018 12:16

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası başlıyor

Turkcell ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğinde yeni bir döneme giren Türk atletizmi, Dünya Salon Atletizm Şampiyonası’nda Emre Zafer Barnes ile temsil edilecek.

Dünya Salon Atletizm Şampiyonası başlıyor

28 Şubat 2018 12:16

Yarın İngiltere’de Birmingham’da başlayacak organizasyon 4 Mart’ta noktalanacak.


Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde Türk sporunun en büyük destekçisi Yarın İngiltere’nin Birmingham kentinde başlayacak organizasyon 4 Mart’ta tamamlanacak.



Balkan şampiyonu olmuştu


60 metre yarışında piste çıkacak olan milli sporcunun yarışı 3 Mart Cumartesi günü koşulacak. Salonda en iyi performansını bu sene İstanbul Indoor Cup’ta 6.55’le koşan Emre Zafer Barnes, Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Salon Atletizm Şampiyonası’nda da 60 metrede şampiyon olmayı başarmıştı.




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