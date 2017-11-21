Dünya Şampiyonası’nda 3 sporcumuz madalya için mindere çıkacak

İlk turda Amerika’lı Jesse Alexander Porter’ı 2-1 yenen Fatih Cengiz ikinci turda Azeri sporcu Nasir Hasanov’la mücadele etti. Baştan sona üstün bir performans ortaya koyan milli sporcu rakibini 4-1’le geçti ve adını yarı finale yazdırdı. Yarı finalde Rus rakip Akhmed Aytsukov’la karşılaşan Cengiz yine son derece üstün bir oyunla rakibini 5-2 yenerek finale yükseldi. Sporcumuz bu akşam Gürcü rakibi Gela Bolkvadze ile finalde karşılaşacak.

98 kiloda mücadele eden Fatih Başköy, ilk turda Japon Yuta Nara ile karşılaştı. Mücadeleyi 9-0 kazanan sporcumuz ikinci turda Honduras’lı Hejia Castillo’nun karşısına çıktı. Rakibi önünde son derece rahat bir oyun ortaya koyan Başköy minderden 8-0 galip ayrılarak yarı finale çıktı. Yarı finalde Fin rakibi karşısında maça iyi başlayan sporcumuz talihsiz bir şekilde 3-1 mağlup oldu. Sporcumuz bu akşam Yunanistan’lı rakibi Michail Iosifidis ile bronz madalya mücadelesine çıkacak.

71 kiloda mindere çıkan Murat Dağ ilk turda Japon rakibi Takahiro Yamamoto ile karşılaştı. Oldukça üstün bir oyun ortaya koyan Dağ rakibini 8-2 yenerek adını 2. tura yazdırmayı başardı. 2. turda rakip Ermenistan’dan Armen Hakobyon oldu. Karşılaşmayı 3-2 kazanan ay-yıldızlı sporcu yarı finale yükseldi. Yarı finalde Gürcü rakibi Ramaz Zoidze ile karşılaşan Murat Dağ nefes kesen bir mücadele ortaya koydu. Son anlarına kadar kıran kırana geçen maçı 3-2 kaybeden Dağ, bu akşam bronz madalya kazanmak için Rus Rinat Akhmedov’un karşısına çıkacak.

85 kiloda mücadele eden Ali Cengiz ise ilk maçta İsveç’li rakibi Emil Sandahl’e 4-1 yenilerek ilk günde elendi.