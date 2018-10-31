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Dünya şampiyonu Bodur'un hedefi Avrupa'nın zirvesinde yer almak

Muay thai dalında gösterdiği başarılı performansla önemli derecelere imza atan Şahan Samet Bodur, Avrupa Muay Thai Federasyonu Uluslararası Antalya Açık Kupası’nda şampiyonluğu hedefliyor.

Muay thai dalında gösterdiği başarılı performansla önemli derecelere imza atan Şahan Samet Bodur, Avrupa Muay Thai Federasyonu Uluslararası Antalya Açık Kupası'nda şampiyonluğu hedefliyor.


Tayland'ın Bangkok kentinde 02-10 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Dünya Gençler Muay Thai Şampiyonası'nda Türk bayrağını göndere çektiren milli sporcu, hazırlıklarını hummalı şekilde sürdürüyor.


Antalya'da 14-18 Kasım tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda hedefinin zirvede yer almak olduğunu söyleyen Bodur, turnuvada önemli rakiplerle karşılaşacağını belirtti. Şahan Samet Bodur, “Dünya şampiyonluğunun ardından çalışmalarımı hız kesmeden sürdürüyorum. Amacım bir kez daha madalya kürsüsünün en üst basamağında yer almak. İnşallah çalışmalarımın karşılığını ay-yıldızlı bayrağımızı göndere çektirerek alacağım” ifadelerine yer verdi.

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