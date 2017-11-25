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25 Kasım 2017 20:05

Dünya şampiyonu güreşçi yurda döndü

Polonya’da düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası’nı kazanan Evin Demirhan ve kadın milli takımımız yurda döndü.

Dünya şampiyonu güreşçi yurda döndü

25 Kasım 2017 20:05


48 kiloda rakibi Ritu Rıtu’yu, finalde 4-4 sona eren maçta sayı averajıyla yenerek dünya şampiyonu olan


Evin Demirhan ve kadın milli takımımız yurda döndü. Akşam saatlerinde İstanbul Atatürk Havaalanı’na gelen kafile daha sonra toplu fotoğraf çektirdi. Burada bir açıklama yapan Evin Demirhan, çok mutlu olduğunu belirterek, “Son dünya şampiyonasında 3. olmuştum. Burada hedefim kesinlikle altın madalyaydı ve bunu başardığım için çok mutluyum. Bir sporcunun en büyük hayali olimpiyat şampiyonluğudur. Ben de zirveye yani olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmak için var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bu başarımda emeği geçen antrenörlerime, aileme ve federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. Onların desteği ile inşallah olimpiyat madalyası alacağım" dedi.




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