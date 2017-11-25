Dünya şampiyonu güreşçi yurda döndü

48 kiloda rakibi Ritu Rıtu’yu, finalde 4-4 sona eren maçta sayı averajıyla yenerek dünya şampiyonu olan

Evin Demirhan ve kadın milli takımımız yurda döndü. Akşam saatlerinde İstanbul Atatürk Havaalanı’na gelen kafile daha sonra toplu fotoğraf çektirdi. Burada bir açıklama yapan Evin Demirhan, çok mutlu olduğunu belirterek, “Son dünya şampiyonasında 3. olmuştum. Burada hedefim kesinlikle altın madalyaydı ve bunu başardığım için çok mutluyum. Bir sporcunun en büyük hayali olimpiyat şampiyonluğudur. Ben de zirveye yani olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmak için var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bu başarımda emeği geçen antrenörlerime, aileme ve federasyonumuza çok teşekkür ediyorum. Onların desteği ile inşallah olimpiyat madalyası alacağım" dedi.