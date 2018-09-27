Dünya Şampiyonu güreşçiye Bakan'dan ziyaret

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Gençler Güreş Şampiyonu olan Pendik Güreş İhtisas Kulübü sporcusu Kerem Kamal'ı Manisa'da ziyaret ederek kutladı. Bakan Kasapoğlu, Pendik Belediyesinin şampiyon sporcuya ödülünü de Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin adına takdim etti.

Manisa'da yetişen ve bir yıl önce Pendik Güreş İhtisas Kulübü'ne transfer olan Kerem Kamal, Slovakya'da düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak Tüm Türkiye'yi sevince boğdu. Muharrem Kasapoğlu; beraberinde Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Sami Divleli, Pendik Güreş İhtisas Kulübü Başkanı İrfan Mert ve kalabalık bir heyetle şampiyon sporcuyu Manisa'da ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu'ndan Pendik Belediyesine teşekkür

Dünya Şampiyonu olan güreşçi Kerem Kamal'ı tebrik eden Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Pendik Belediyesinin ödülünü de Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin adına sporcuya takdim etti. Pendik'i yakından takip ettiğini ve spora verilen desteğin dikkat çekici olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, Pendik Belediyesine teşekkür etti.