Diğer
Kategoriler
26 Ağustos 2018 14:10

Dünya Şampiyonu sörfçü Gisela Pulido Türkiye’ye geliyor

10 kez Dünya Kitesurf Şampiyonu olan Gisela Pulido, Local Hero Tour kapsamında Ege kıyılarında rüzgara meydan okumaya geliyor.

Dünya Şampiyonu sörfçü Gisela Pulido Türkiye’ye geliyor

26 Ağustos 2018 14:10

Red Bull sporcusu, 28-30 Ağustos tarihlerinde Urla, Alaçatı ve Akyaka’da kitesurf tutkunlarıyla bir araya gelerek tecrübelerini aktaracak.



Dünyanın en iyi kitesurf sporcularından biri olan Gisela Pulido, Red Bull Local Hero Tour kapsamında Türkiye’ye geliyor. Her geçen yıl kitlesini artıran sporlardan olan kitesurf’te en genç dünya şampiyonu unvanını elinde bulunduran 24 yaşındaki Red Bull sporcusu, 28-30 Ağustos tarihleri arasında Ege kıyılarında kitesurf’çülerle buluşacak. .



İspanyol sporcu, 28 Ağustos’ta Urla Surf Spot, 29 Ağustos’ta Alaçatı Surf Spot ve 30 Ağustos’ta Akyaka Kite Beach’te gerçekleştirilecek etkinliklerde çeşitli eğitimler verecek ve tecrübelerini aktaracak.



1994 Barcelona doğumlu olan başarılı sporcu, kitesurf’e 10 yaşında başladı. Kısa sürede büyük bir başarı elde eden Pulido, henüz 13 yaşındayken kitesurf’te dünya şampiyonu oldu. İspanyol, bu başarısıyla Guinness Rekorlar Kitabı’na ‘kitesurf tarihinin en genç şampiyonu’ unvanıyla girdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç