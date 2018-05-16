Dünya şampiyonu Trabzon’a geliyor

Arap dünyasının ilk dünya şampiyonu olan Mahmut Ömer Manuel Charr, AKP Malatya milletvekili aday adayı Rasim Saka’yı açıktan desteklediğini bildirdi.

Basın danışmanı Vedat Alyaz aracılığıyla bir demeç veren Manuel Charr, Rasim Saka’yı uzun zamandan beridir tanıdığını belirterek, "Kendisi son derece vatanını seven, entellektüel bir insan. Türkiye’ye büyük hizmetler yapacağına olan inancım tamdır. Avrupa’da yaşarken de ülkesi için çırpınan, büyük yürekli bir insan. Kendisine olan saygım ve sevgim çok büyüktür o yüzden Türkiye’de bulunan Suriyeli vatandaşlarımın da kendisini desteklemelerini istiyorum" dedi.

Suriye asıllı Alman boksör Manuel Charr, dünya şampiyonu olur olmaz basın danışmanı Vedat Alyaz aracılığıyla yaptığı açıklamada kazandığı altın kemeri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edeceğini açıklamıştı. Bu dünya medyasında da büyük yankı uyandırmıştı. Kemeri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a götüren Charr, kendisine Dünya Boks Konseyi’nin özel olarak ürettiği barış kemerini hediye etmişti.

Manuel Charr, cumartesi Trabzon’a geliyor

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda Trabzon’da yapılacak olan EC BOXING boks galasına katılacağını bildiren sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz, "Cumartesi akşamı Trabzon’da üç altın kemer ortaya konacak. Fırat Arslan, Fatih Keleş ve Hüseyin Cinkara altın kemerler için dövüşecek. Dünyanın merakla izleyeceği bu karşılaşmayı izlemek için Mahmut Ömer Manuel Charr da Trabzon’a gelecek. EC BOXING Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan ve antrenörümüz Bülent Başer ile de çok samimi olan Charr, önemli bu önemli galada sporcularımız ve kulübümüzü destekleyecek. Aslında Charr’ın en büyük hayallerinden birisi de dünya şampiyonluk maçlarından birisini Türkiye’de büyük bir stadyumda yapmaktır. Ülkemizi çok seven Charr, emekli olduğunda İstanbul’a yerleşmeyi düşünüyor. Charr’ın akrabaları Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığındıkları için de ülkemize ayrı bir sempati duyuyor ve bunu her konuşmasında dile getiriyor. Dünya medyasına da bu konu hakkında açıklamalarda bulunarak, ülkemizin mültecilere yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür ediyor" dedi.