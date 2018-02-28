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28 Şubat 2018 14:58

Dünya sanayi devleri WIN Eurasia için İstanbul’a gelecek

Avrasya bölgesinin en büyük imalat sanayi fuarlarından 15-18 Mart tarihlerinde düzenlenecek 25’inci Uluslararası WIN Eurasia 2018 için İstanbul’da bir ön bilgilendirme toplantı düzenlendi.

Dünya sanayi devleri WIN Eurasia için İstanbul’a gelecek

28 Şubat 2018 14:58



Toplantıya Hannover Fairs Turkey Genel Müdürü Alexander Kühnel, Makine İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Kutlu Karavelioğlu, ENOSAD Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Halıcı, MAKFED Genel Sekreteri Zühtü Bakır, AKDER Yönetim Kurulu Üyesi Osman Türüdü, ETMD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Cemaloğlu katıldı.



"Sanayi dalları içerisinde en çok katma değere sahip sektör makine sektörüdür"


Uluslararası sektörel fuarların küresel iş ortaklarını bir araya getirerek yeni ticaret hacimleri oluşturduğuna dikkat çeken Makine İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Kutlu Karavelioğlu; "Makine imalatı, teknolojinin beşiği olması bakımından en ileri düzeyde ihtisas gerektiren özel bir faaliyet alanıdır. Tanıtımı ve fuarları da bu yüksek uzmanlığın sonuna kadar sergilenmesi gereken rekabet alanlarıdır. Bu görevleri ancak alt sektörlerde yetişmiş, ürün seviyesinde bilgiye sahip kişilerin katkılarıyla başarabiliriz. O yüzden, makine imalatında ileri seviye ülkelerin sektörel kuruluşları da çok güçlü oluyor. Dijitalleşme yarışı içindeyiz ve her şeyi sektörümüz için ilgi çekici kılmalıyız" ifadelerini kullandı.



Türkiye’yi dünyanın en stratejik fuar merkezlerinden biri yapmak için çalıştıklarını söyleyen Kühnel, "Fuar, hem katılımcı hem ziyaretçi tarafında uluslararası potansiyeli en yüksek fuarlardan biri. Sac işlemeden metal şekillendirme teknolojilerine; otomasyon hizmetlerinden elektrik ve elektronik ekipmanlara; hidrolik ve pnömatik hizmetlerden tesis içi lojistiğe kadar geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm eko-sistem bu fuarda bir araya gelecek. Yerli katılımcıların yanı sıra, Hindistan, Rusya, Polonya, İspanya, Japonya, Fransa ve Kanada’dan da uluslararası katılımcılar fuarda yeniliklerini sergileyecekler. Almanya, İtalya, Güney Kore, Çin ve Tayvan ise ülke pavyonları ile fuarda yer alacak" dedi.



"Sanayiciler, dijital dönüşümün yol haritasını belirleyecek"


Bu yıl fuarda Endüstri 4.0 için özel bir deneyim alanı oluşturduklarını ve özel sunum alanlarıyla katılımcı ve ziyaretçilerine interaktif bir ortam sunacaklarını belirten Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdür Yardımcısı Belkıs Ertaşkın; "Endüstri 4.0 odaklı özel konseptiyle hayata geçirilen özel alanları ve yeni uygulamalarıyla dünya sanayi devleri son teknolojilerini göstermek için bu fuarda yarışacak. Ziyaretçiler otomasyon, dijitalleşme, nesnelerin interneti, arttırılmış gerçeklik ve katmanlı üretim gibi teknolojik gelişmeleri yakından deneyimleme fırsatı bulacak".


Tüm endüstri bileşenlerini bulunduğu fuar 15-18 Mart tarihleri arasında İstanbul’da başlayacak.




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