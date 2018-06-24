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24 Haziran 2018 22:43

Dünya seçimleri İHA teknik desteği ile takip etti

Dünyanın önce gelen kanalları Türkiye’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27’inci Milletvekili Seçimleri İhlas Haber Ajansı’nın teknik desteği ile gerçekleştirilen 200’ün üzerinde canlı yayınla duyurdu.

Dünya seçimleri İHA teknik desteği ile takip etti

24 Haziran 2018 22:43


Türkiye’de seçmen bugün sandık başına giderek oylarını kullandı. Sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işlemleri 17.00 itibariyle sona erdi. Oy sayma işlemleri hızlıca gerçekleştirilirken dünyanın gözü kulağı da Türkiye’de oldu. Dünyanın önde gelen haber ajansları ve kanalları Türkiye’deki seçimleri İhlas Haber Ajansı teknik destek sağlayarak canlı yayınları ile ekranlarına taşıdı. İhlas haber Ajansı, gün boyunca yaşanan gelişmeleri 20 farklı ülkede yayın yapan kanallara, ajanslara duyurdu. France 24, Al Jazeera, ZDF, ARD, BBC, Bloomberg, Çin’in 24 saat haber yayını yapan CGTM kanalı, ART ve Russia Today gibi kanalların da aralarında bulunduğu 30 kanala 200’ün üzerinde canlı yayın yaptı. Sorunsuz işleyişi ile yayınları zamanında ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştiren İhlas Haber Ajansı, teknik desteği ile seçimin nabzını tutarak dünyaya duyurdu.




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