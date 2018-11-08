Dünya starları kimsesiz çocuklar için ter döktü

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları, kimsesiz çocuklar için Fas'ın Marakeş kentinde sahaya çıktı.

Ağır sıklette dünya şampiyonu ve Türkiye dostu boksör Manuel Charr'ın da davetli olduğu organizasyon, Fas kralı Muhammed Essadis ve ünlü sporcuları Abi Azaitar tarafından düzenlendi. Ronaldinho, Rivaldo, Paulo Sergio, Edmilson, Cafu ve Crespo'nun yanı sıra yüzlerce star, yeşil sahalara çıkarak kimsesiz çocuklar için ter döktü. Seyircilerin akın akın geldiği karşılaşmalardan elde edilen gelirler kimsesiz çocuklara bağışlanacak. Karşılaşmaların ardından dünya boks şampiyonu Manuel Charr'ın odasına giden Ronaldiniho, yumruğunu sıkarak boksörün üzerine yürüyüp, kendisine boks maçı teklif edince eğlenceli anlar yaşandı.

Manuel Charr: "Türkiye'deki çocuklar için de yapalım"

Dünya Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Manuel Charr, yaptığı açıklamada böyle bir organizasyonu Türkiye'de de yapmak istediğini vurgulayarak, "Ben de babamı dört yaşındayken kaybettim ve bunun ne kadar acı olduğunu iyi biliyorum. Bu yüzden dünyanın her yerindeki yetim çocuklara yardım etmek istiyorum. Şayet Türkiye'de birileri düzenlerse gelip orada da buradaki gibi dünya starlarıyla sahaya çıkmaya hazırım" şeklinde konuştu.

Karşılaşmalarda defans oynayan Manuel Charr, gol atamadığını ve futbolun bokstan daha zor geldiğini belirterek, "Boksta her şey kendi elimde istediğim hamleyi yapabiliyorum ancak futbol öyle değil, on arkadaşınla çok iyi koordine olman lazım, sen ne kadar iyi olursan ol diğer arkadaşın işi beceremeyince sen de onunla birlikte kaybediyorsun o yüzden ben kendi sporumda kalayım" açıklamasını yaptı.

Vedat Alyaz: "Yardım edenler iyilerin yok olmadığını gösterir"

Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz ise bu tür organizasyonların zor günlerden geçen dünya için iyi sinyaller olduğunu belirterek, "Dünya starlarının yardım için mücadele etmesi tüm insanlara da yansıyacaktır. Savaşların ve dehşetlerin yaşandığı günlerde yardım için koşturanlar dünyada hala iyilerin yok olmadığını ancak şu an için ellerinde güç olmadığını gösterir" ifadelerini kullandı.