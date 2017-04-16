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16 Nisan 2017 16:45

Dünya, tarihi referandumu İHA’dan takip etti

Türkiye’nin geleceğinin oylandığı tarihi referandumu, yerli medyanın yanı sıra yabancı medya da İhlas haber Ajansı (İHA) üzerinden takip etti.

Dünya, tarihi referandumu İHA’dan takip etti

16 Nisan 2017 16:45

Türkiye’de bulunan birçok yabancı kanalın temsilcisi Taksim Meydanında İHA’nın alt yapısını kullanarak yayın yaptı.


Türkiye’nin geleceğinin oylandığı referandumu dünya, İHA’dan takip etti. İhlas Haber Ajansı ekipleri Türkiye’de 81 ilde 790 muhabiri ve 40 canlı yayın noktasıyla ile tarihi seçimi takip ederken birçok yerli ve yabancı kanal yayınlarını İhlas Haber Ajansı’nın alt yapısı üzerinden gerçekleştirdi. İHA’nın alt yapısını kullanan yabancı medya Türkiye’deki gelişmeleri ülkelerine aktardı. İHA’nın çalışmaları ABD, Kanada, Avustralya, Japonya, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa, Belçika, İsviçre, Hollanda, İngiltere, Avusturya, Fillandiya, Rusya, Slovenya, Hırvatistan, Ukrayna, İsrail, Irak, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Dubai ve Amman gibi ülkelerin kanallarının tarihi referandum ile ilgili yayınlarına yön verdi. Dünya genelinde 25’ten fazla ülkede, 50’den fazla kanala hizmet veren İHA’nın haberleri BBC, France 24, Russia Today, El Cezire Arapça ve İngilizce, Deutsche Welle, NTV Russia, Canal Plus France, CCTV, ARD, NHK, RTL gibi büyük yayın kuruluşlarında geniş ver buldu.


İHA, ayrıca 42 yabancı ülkede referandum ile ilgili gelişmeleri takip ederek Türk ve dünya kanallarına haber servisine devam ediyor.




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